Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% - Τα εισοδηματικά κριτήρια
JTeam
19 Δεκεμβρίου 2025
Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής έχει μπει το στεγαστικό ζήτημα, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για έξι παρεμβάσεις προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά των διαθέσιμων κατοικιών αλλά και να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις
.Ένα από τα προαναγγελθέντα προγράμματα αφορά πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που έρχεται το 2026 που θα καλύπτει έως και 90% της δαπάνης με επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.
