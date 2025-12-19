LIFE NOW

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% - Τα εισοδηματικά κριτήρια

JTeam

19 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% - Τα εισοδηματικά κριτήρια
getty images
Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής έχει μπει το στεγαστικό ζήτημα, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για έξι παρεμβάσεις προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά των διαθέσιμων κατοικιών αλλά και να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις

.Ένα από τα προαναγγελθέντα προγράμματα αφορά πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που έρχεται το 2026 που θα καλύπτει έως και 90% της δαπάνης με επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα
Φόρτωση BOLM...