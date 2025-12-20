Κορυφαίες αλυσίδες fast food που δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα - Ποιος θα τα φέρει;

Burgers από άλλο πλανήτη, τραγανά κοτόπουλα του ονείρου, spice αλλά kinky peri peri, σάντουιτς γίγας με roast beef για όποιον αντέχει και πολλά άλλα.

Τα Five Guys, Little Ceasars, Chick - Fil - A, Arbys, Panda Express, Chipotle και Nandos είναι υπαρξιακός λόγος να βγάλουμε εισιτήριο για Αμερική, Εμιράτα, Ασία και όπου είναι γιατί η γεύση τους δεν παίζεται και το υπογράφουν τα χιλιάδες σημεία που ανοίγουν σε Ευρώπη και μη και οι χιλιάδες θαυμαστές που τα τιμούν με το παραπάνω.

Εμείς για να προκαλέσουμε ιδέες αλλά και αφορμές για ταξίδια κάνουμε μια βουτιά όχι μόνο στις ψησταριές και στα τηγάνια τους αλλά και στην ιστορία τους και στα signature καλούδια τους. Ετοιμαστείτε να σας τρέξουν τα σάλια.

Chick Fil A

Το πρώτο Chick άνοιξε τις πόρτες του το 1967 στην Ατλάντα από τον S. Truett Cathy. H φιλοσοφία του πέρα από το ποιοτικό φαγητό περιστρέφεται γύρω από το προσωπικό service, τη χαρά του πελάτη και την ανακύκλωση του φαγητού. Ήταν από τους πρώτους εργοδότες που δήλωσε ότι μεταφέρουμε φοβερό φαγητό εκτός από τις Κυριακές που οι άνθρωποι μας θα πρέπει να είναι με την οικογένεια τους.

Σήμερα, μετά το πρώτο μικρό μαγαζάκι υπάρχει σε 48 πολιτείες της Αμερικής, στην Αγγλία και στη Σιγκαπούρη φιγουράροντας στην 14η θέση των πιο επιτυχημένων αλυσίδων fast food παγκοσμίως.



