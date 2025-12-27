Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και πληκτράς του συγκροτήματος The Cure, σε ηλικία 65 ετών

Ο Πέρι Μπαμόντε, μακροχρόνιος κιθαρίστας και πληκτράς των Cure, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από σύντομη ασθένεια τα Χριστούγεννα.

Ο Πέρι Άρτσεντζελο Μπαμόντε, γνωστός για τον ρόλο του ως κιθαρίστας, πληκτρολόγος και πολυοργανοπαίκτης στο θρυλικό βρετανικό συγκρότημα The Cure, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από σύντομη ασθένεια στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη μπάντα σε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται η βαθιά θλίψη των υπόλοιπων μελών και των συνεργατών του.

Σε μια συγκινητική δήλωση στην ιστοσελίδα των The Cure, οι συναδέλφοι του περιέγραψαν τον Μπαμόντε ως έναν άνθρωπο «ήσυχο, έντονο, διαισθητικό, σταθερό και εξαιρετικά δημιουργικό», χαρακτηρίζοντάς τον «ζεστό και ζωτικό μέρος της ιστορίας των The Cure». Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι οι σκέψεις και τα συλλυπητήρια της μπάντας απευθύνονται στην οικογένειά του, επισημαίνοντας πόσο πολύ θα λείψει σε όλους.

getty images

Ο Μπαμόντε γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1960 και η σχέση του με τους Cure ξεκίνησε το 1984, όταν εντάχθηκε στο road crew του συγκροτήματος, εργαζόμενος μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Ντάριλ, ο οποίος ήταν tour manager των Cure. Αρχικά υπηρέτησε ως τεχνικός κιθάρας και προσωπικός βοηθός του τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, πριν ενταχθεί επισήμως στη σύνθεση του γκρουπ το 1990, μετά την αποχώρηση του πληκτρά Ρότζερ Ο’Ντόνελ.

Κατά την πρώτη του περίοδο ως πλήρες μέλος των Cure, από το 1990 έως το 2005, ο Μπαμόντε συνέβαλε σε μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ της μπάντας, όπως τα Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) και The Cure (2004). Παράλληλα, συμμετείχε σε περισσότερες από 400 συναυλίες σε διάστημα 14 ετών και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου των Cure σε αυτήν την περίοδο.

Ο Μπαμόντε ήταν επίσης γνωστός για τη συνεισφορά του σε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Στο άλμπουμ Wish, για παράδειγμα, έπαιξε εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα σε επιτυχίες όπως τα «Friday, I’m in Love», «A Letter to Elise» και «High», συμβάλλοντας καθοριστικά στη μουσική ταυτότητα του δίσκου.

Το 2005, ο Μπαμόντε αποχώρησε από τους Cure όταν ο Σμιθ αναδιάρθρωσε το συγκρότημα σε τρίο, αλλά δεν έμεινε μακριά από τη μουσική. Το 2012 εντάχθηκε στο βρετανικό supergroup Love Amongst Ruin, στο οποίο έπαιξε μπάσο, δείχνοντας την καλλιτεχνική του ευελιξία πέρα από το πλαίσιο των Cure.

Η επανένωσή του με τους Cure ήρθε το 2022, όταν επέστρεψε στη μπάντα για την παγκόσμια περιοδεία “Shows of a Lost World”, που ξεκίνησε στη Λετονία τον Οκτώβριο και συνέχισε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπαμόντε συμμετείχε σε περίπου 90 συναυλίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως μερικές από τις καλύτερες στην ιστορία της μπάντας. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν στο Troxy του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2024.

Επιπλέον, η συνεισφορά του Μπαμόντε στην τελευταία περιοδεία έχει καταγραφεί στο επίσημο ντοκιμαντέρ συναυλίας The Cure: The Show of a Lost World, που προβάλλεται αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους, μεταφέροντας στους θεατές την ενέργεια και το βάθος των ζωντανών εμφανίσεων της μπάντας.

Παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί με τους Cure σε διεθνείς συναυλίες το 2026, η απώλειά του στα 65 του χρόνια αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το συγκρότημα και τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Η καριέρα του Μπαμόντε, η οποία εκτεινόταν για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αφήνει πίσω της μια βαθιά μουσική κληρονομιά και το αποτύπωμά του στη ροκ μουσική είναι αδιαμφισβήτητο.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύματα συγκίνησης ανάμεσα σε φίλους, συναδέλφους και κοινό, που θυμούνται έναν μουσικό ευαίσθητο, αφοσιωμένο και εξαιρετικά ταλαντούχο — ένα πρόσωπο που υπηρέτησε τη μουσική με πάθος μέχρι τις τελευταίες του στιγμές.