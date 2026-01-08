«Πληρώστε μας όσα μας χρωστάτε»: Η μεγάλη μάχη του WNBA

To WNBA και οι παίκτριες βρίσκονται σε αδιέξοδο για τη νέα σύμβαση, με αίτημα δίκαιη κατανομή εσόδων, αυξήσεις μισθών και το τέλος της μισθολογικής ανισότητας

Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 9ης Ιανουαρίου, η ένταση στο WNBA κορυφώνεται. Η λίγκα δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση της Ένωσης Παικτριών (WNBPA), την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παραμένουν σε αδιέξοδο. Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, αξιοπρεπείς αμοιβές, δίκαιη κατανομή εσόδων και το τέλος ενός χρόνιου μισθολογικού χάσματος που βαραίνει το επαγγελματικό μπάσκετ γυναικών.

Διαβάστε περισσότερα στο GWomen.gr