Η Τζούλι Γιουκάρι, μουσικός με έδρα το Ρίο ντε Τζανέιρο, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τράβηξε ο αρραβωνιαστικός της στο X, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Στη φωτογραφία, η Τζούλι φαίνεται με ένα κόκκινο φόρεμα να κουλουριάζεται στο κρεβάτι με τη μαύρη γάτα της, τη Νόρι. Την επόμενη μέρα, κάπου ανάμεσα στα πολλά likes που είχε η φωτογραφία, είδε μερικές ειδοποιήσεις ότι οι χρήστες ζητούσαν από τον Grok, το ενσωματωμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης του X, να τη γδύσει ψηφιακά και να φαίνεται ότι φοράει μπικίνι.

Το chatbot του Έλον Μασκ, το Grok, έχει κατακλυστεί τις τελευταίες μέρες με σεξουαλικές εικόνες κυρίως γυναικών, πολλές από τις οποίες είναι πραγματικοί άνθρωποι. Οι χρήστες ζητούν από το chatbot να «γδύσει ψηφιακά» γυναίκες αλλά και να δημιουργήσει σεξουαλικές εικόνες παιδιών. Η εμπειρία, λοιπόν, της Τζούλι Γιουκάρι, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Το Grok, του Έλον Μασκ, γδύνει ψηφιακά γυναίκες και παιδιά

Και πώς ξεκίνησαν όλα; Όταν τον Δεκέμβριο υπήρξε μια ενημέρωση του Grok, που διευκόλυνε τους χρήστες να δημοσιεύουν φωτογραφίες και να ζητούν να αφαιρεθούν τα ρούχα τους. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο, επιτρέπει την τροποποίηση των εικόνων ώστε να εμφανίζονται άνθρωποι με, αποκαλυπτικά εσώρουχα και σε σεξουαλικά προκλητικές πόζες. Σε μία πρώτη δήλωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Έλον Μασκ είπε ότι οι αναφορές πως σεξουαλικές εικόνες παιδιών και γυναικών κυκλοφορούσαν εκεί είναι: «Ψέματα των μέσων ενημέρωσης». Έλα που δεν είναι, όμως.

Αν και ο Έλον Μασκ και η xAI έχουν δηλώσει ότι λαμβάνουν πλέον μέτρα «κατά του παράνομου περιεχομένου στο X, συμπεριλαμβανομένου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), αφαιρώντας το, αναστέλλοντας οριστικά λογαριασμούς και συνεργαζόμενοι με τις τοπικές κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται», οι απαντήσεις του Grok στα αιτήματα των χρηστών εξακολουθούν να κατακλύζονται από εικόνες που σεξουαλικοποιούν γυναίκες και παιδιά.

Και σε αντίθεση με ανταγωνιστές όπως το Gemini της Google ή το ChatGPT της OpenAI, το Grok είναι ενσωματωμένο σε μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το X. Ενώ οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν με το Grok ιδιωτικά, μπορούν επίσης να το επισημάνουν με ένα αίτημα σε μια ανάρτηση και το Grok θα απαντήσει δημόσια. Αρχικά, πολλές αναρτήσεις ζητούσαν από τον Grok να βάλει άτομα με μπικίνι. Ο Μασκ αναδημοσίευσε φωτογραφίες του εαυτού του και άλλων, όπως του επί χρόνια εχθρού του Μπιλ Γκέιτς, με μπικίνι.

Ερευνητές της AI Forensics, ενός ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διερευνά αλγόριθμους, ανέλυσαν πάνω από 20.000 τυχαίες εικόνες που δημιουργήθηκαν από το Grok και 50.000 αιτήματα χρηστών μεταξύ 25 Δεκεμβρίου και 1ης Ιανουαρίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν «υψηλή επικράτηση όρων όπως "αυτήν, βάζω/αφαιρώ, μπικίνι και ρούχα"». Περισσότερες από τις μισές εικόνες ανθρώπων που δημιουργήθηκαν ή το 53%, «περιείχαν άτομα με ελάχιστη ενδυμασία, όπως εσώρουχα ή μπικίνι, εκ των οποίων το 81% ήταν άτομα που παρουσιάζονταν ως γυναίκες», διαπίστωσαν οι ερευνητές. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2% των εικόνων απεικόνιζαν άτομα που έμοιαζαν να είναι 18 ετών ή νεότερα, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η AI Forensics διαπίστωσε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες ζήτησαν να τοποθετηθούν ανήλικοι σε ερωτικές στάσεις και να απεικονιστούν σεξουαλικά υγρά στο σώμα τους.

