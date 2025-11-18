Συνέχεια στο beef Έλον Μασκ - Μπίλι Άιλις: «Δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο»

Κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα στην Μπίλι Άιλις και τον Έλον Μασκ

Δεν έχει τελειωμό η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Μπίλι Άιλις (Billie Eilish) και τον Έλον Μασκ (Elon Musk) η οποία ξεκίνησε με αφορμή την επικείμενη κατάταξη του ιδρυτή της SpaceX ως τρισεκατομμυριούχου.

Σήμερα ο Έλον Μασκ με ένα λιτό tweet δήλωσε ότι η ποπ τραγουδίστρια «δεν είναι και το πιο κοφτερό εργαλείο», θέλοντας να πει ότι «δεν είναι και η πιο έξυπνη».

Ας ξετυλίξουμε όμως το νήμα από την αρχή. Η στιγμή της επικείμενης συμφωνίας που (μάλλον) θα κάνει τρισεκατομμυριούχο τον Έλον Μασκ συμπίπτει με την έκκληση της ποπ τραγουδίστριας Μπίλι Άιλις, προς τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου να δωρίσουν τα χρήματά τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

