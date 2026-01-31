Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ: Κατηγορίες για «συγκάλυψη» επενδύσεων σε όπλα – Ακαδημαϊκοί απαιτούν διαφάνεια και αποεπένδυση

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ κατηγορείται για «συγκάλυψη» επενδύσεων σε όπλα μέσω ταμείου 4,2 δισ. λιρών.

Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ κατηγορούν τη διοίκηση για «μέγιστη συσκότιση» και συγκάλυψη στις επενδύσεις του επενδυτικού ταμείου των 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών σε εταιρείες κατασκευής όπλων. Όπως αναφέρει η Guardian, το διοικητικό συμβούλιο του πανεπιστημίου συνεδριάζει τη Δευτέρα για να εξετάσει την έκθεση ομάδας εργασίας σχετικά με τους δεσμούς του ιδρύματος με τον αμυντικό τομέα. Ωστόσο, στελέχη του ΔΣ παραπονιούνται για έλλειψη διαφάνειας από την University of Cambridge Investment Management Limited (UCIM), την ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το ταμείο.

Η διαμάχη ξέσπασε μετά από φοιτητικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το King’s College το 2024, όπου διαδηλωτές ζήτησαν διακοπή οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ και την αμυντική βιομηχανία· το πανεπιστήμιο συμφώνησε να επανεξετάσει τις επενδύσεις, οδηγώντας στη σύσταση ομάδας εργασίας τον Ιούλιο 2024 υπό τον καθηγητή Γκράχαμ Βίργκο. Η UCIM ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν άμεσες επενδύσεις σε όπλα, αλλά παραδέχεται τη συμμετοχή - της τάξεως του 1,7% - σε «αεροδιαστημική και άμυνα» – ποσό που μπορεί να φτάνει τα 70 εκατ. λίρες. Αρνείται όμως να αποκαλύψει τις εταιρείες που χρηματοδοτεί λόγω εμπιστευτικότητας.

Τις κατηγορίες διατύπωσε η ομάδα εργασίας, η οποία δήλωσε "απογοητευμένη", αφού δεν έχει λάβει την πλήρης λίστας των εταιρειών, δυσχεραίνοντας τις συστάσεις της. Η έκθεση, εγκριθείσα τον Οκτώβριο 2025, προτείνει 11 μέτρα, όπως αποεπένδυση από «αντιφατικά όπλα» (χημικά, βιολογικά, πυκνά σμήνη). Για «συμβατικά όπλα» (πυροβόλα, τανκς, αεροσκάφη), προτείνονται τρεις επιλογές: διατήρηση status quo (κάτω του 1%), όριο 1% με αναφορές διαφάνειας ή πλήρης αποεπένδυση στο 0%. Η ψηφοφορία αναβλήθηκε τον Νοέμβριο 2025 λόγω διχασμού, με την πρύτανη Ντέμπορα Πρέντις να υποστηρίζει εποπτεία από την Επιτροπή CBELA. Η φοιτητική ένωση και ομάδες όπως Cambridge for Palestine βλέπουν την έκθεση ως «παραχώρηση», καλώντας σε πλήρη αποεπένδυση λόγω συνενοχής σε «γενοκτονία και κατοχή».

Η καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Μόνικα Μορένο Φιγκερόα τόνισε: «Το Κέιμπριτζ έχει ηθική υποχρέωση να μην συμβάλλει σε γενοκτονία και στρατιωτική βία».Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια και ακτιβίστρια, Peach Χόιλ πρόσθεσε: «Διαφάνεια και αποεπένδυση είναι απαραίτητα για υπευθυνότητα». Αντίθετα, ο καθηγητής Μηχανικής Ρίτσαρντ Πέντι υποστήριξε: «Οι επενδύσεις ενισχύουν την εθνική ασφάλεια και έρευνα σε εποχή αναταραχών. Είναι επικίνδυνο να γυρίσουμε την πλάτη». Το King’s College δεσμεύτηκε για πλήρη αποεπένδυση έως 2025.

Η έκθεση δεν βλέπει αντίφαση με «φιλανθρωπικούς σκοπούς», αλλά καλεί σε ηθική λήψη αποφάσεων. Το Πανεπιστήμιο αρνείται προς το παρόν να σχολιάσει, η πίεση όμως από την πλευρά των φοιτητών ολοένα και εντείνεται.