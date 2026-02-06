Η Κρίστεν Στιούαρτ “έσωσε” έναν ιστορικό κινηματογράφο στο Λος Άντζελες - Λειτουργούσε για 100 χρόνια

Ο εν λόγω κινηματογράφος μέτρησε περίπου 100 χρόνια ζωής, μέχρι που η λειτουργία του σταμάτησε το 2024

Σε μια εποχή που οι σκοτεινές αίθουσες βιώνουν την χειρότερη τους περίοδο απειλούμενες από τις streaming πλατφόρμες ή κλείνουν οριστικά, η κίνηση της Κρίστεν Στιούαρτ να αγοράσει έναν παλιό κινηματογράφο στος Λος Άντζελες, είναι σίγουρα μια ηχηρή κίνηση. Όπως επιβεβαίωσε η ίδια στο Architectural Digest, αγόρασε τον ιστορικό κινηματογράφο Highland Theatre, που βρίσκεται στη δημοφιλή γειτονιά Highland Park.

Ο εν λόγω κινηματογράφος άνοιξε το 1925 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, μέχρι που το 2024 έκλεισε - μόλις λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 100 χρόνια λειτουργίας. Ο ιδιοκτήτης του, Dan Akarakian, είχε δηλώσει το 2024 στους Los Angeles Times ότι ο κινηματογράφος δεν κατάφερε να ανακάμψει οικονομικά μετά την πανδημία της COVID-19.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έψαχνα για έναν κινηματογράφο μέχρι που αυτό το μέρος τράβηξε την προσοχή μου. Και τότε ήταν σαν να έπεσε πυροβολισμός και να ξεκίνησε ο αγώνας. Έτρεξα προς αυτόν με ό,τι είχα», δήλωσε στο Architectural Digest η Κρίστεν Στιούαρτ και συνέχισε: «Με γοητεύουν οι παλιοί, εγκαταλελειμμένοι κινηματογράφοι. Πάντα θέλω να δω τι μυστικά κρύβουν».

Δήλωσε, επίσης, πως σκοπεύει να μετατρέψει τον κινηματογράφο σε έναν χώρο για όλη την κοινότητα. «Είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας χώρος για να συναντιόμαστε, να συνωμοτούμε και να ονειρευόμαστε μαζί… Θέλουμε να είναι κάτι οικογενειακό, κάτι για την κοινότητα. Δεν είναι μόνο για δήθεν σνομπ σινεφίλ του Χόλιγουντ. Το βλέπω ως αντίδοτο σε όλη αυτή την εταιρική σαχλαμάρα, έναν χώρο που απομακρύνει την κινηματογραφική κουλτούρα από το απλό αγόρασε-πούλα. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια επιθυμία και ανάγκη για ό,τι μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος χώρος».

Η Κρίστεν Στιούαρτ ελπίζει να φέρει «νέες ιδέες» στον ανακαινισμένο κινηματογράφο, όπως είπε στο Architectural Digest. «Υπάρχουν τόσες πολλές όμορφες λεπτομέρειες που πρέπει να αποκατασταθούν. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να ξαναζωντανέψει το κτίριο, αγκαλιάζοντας την ιστορία του αλλά φέρνοντας ταυτόχρονα κάτι νέο στη γειτονιά και κάτι νέο σε ολόκληρη την κινηματογραφική κοινότητα του Λος Άντζελες. Αυτός είναι ο στόχος - νέες ιδέες».

Να σημειωθεί πως η ηθοποιός και σκηνοθέτης δήλωσε πρόσφατα πως πιθανότατα θα γυρίζει ταινίες στην Ευρώπη αντί για τις ΗΠΑ, ωστόσο η αγορά αυτή δείχνει τη δέσμευσή της να στηρίξει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο στο Λος Άντζελες. «Θα ήθελα να κάνω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις “χώνω στον λαιμό” του αμερικανικού κοινού», είπε την περασμένη εβδομάδα.