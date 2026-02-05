Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσβησε το τατουάζ με τον πατέρα του - Είναι σαν ξένοι πια

Η απόφαση του Μπρούκλιν Μπέκαμ να απομακρυνθεί από την οικογένειά του φαίνεται πως είναι οριστική και αμετάκλητη. Δεν θέλει πια να έχει καμία σχέση μαζί τους.

Αν νομίζεις πως τα «επεισόδια» στο drama των Μπέκαμ ολοκληρώθηκαν, κάνεις μεγάλο λάθος. Κι ενώ η σχέση ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του θυμίζει πια παγόβουνο, 26χρονος πήρε την απόφαση να σβήσει κάθε «σημάδι» της οικογένειάς του, επιβεβαιώνοντας πως η απόφασή του να απομακρυνθεί, είναι οριστική. Όπως διαβάζουμε στο «Page Six», ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε, μάλιστα, το τατουάζ που είχε κάνει για τον μπαμπά του.

Οι τελευταίοι μήνες φαίνεται πως ήταν καθοριστικοί για τη σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Μπορεί για καιρό ο 26χρονος να τηρούσε σιγή ισχύος σχετικά με τους λόγους που προκάλεσαν τη ρήξη ανάμεσά τους, ωστόσο πριν από μερικές εβδομάδες, «έσπασε» τη σιωπή του, μιλώντας ανοιχτά για όλα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτού και των γονιών του. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ περιέγραψε περιστατικά και μετέφερε συμπεριφορές, που προκάλεσαν εντύπωση και κατέστρεψαν οριστικά την τέλεια εικόνα των Μπέκαμ.

Όσον αφορά στην απόφαση να σβήσει το τατουάζ, φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κακή σχέση που έχει πια με τους γονείς του. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα πως δεν θα ‘χει καμία επαφή μαζί τους, εστιάζοντας στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και τα όνειρα για την κοινή ζωή τους. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το «Page Six» από έξοδο του ζευγαριού, αποκαλύφθηκε η αλλαγή στο τατουάζ, αφού στη θέση της λέξης «μπαμπάς» φαίνονται πια ένας αστερίας και δύο σωσίβια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσβησε και το τατουάζ που είχε στο στήθος και ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ. «Το να βλέπεις τον Μπρούκλιν να καλύπτει το τατουάζ που είχε για τη μητέρα του και τώρα αυτό για τον πατέρα του, θα ενοχλήσει… Φαίνεται πολύ σκληρό. Θα είναι σαν να βάζει αλάτι στις πληγές», ανέφερε μια πηγή στο ίδιο μέσο.

Αναμένουμε, λοιπόν, την αντίδραση της άλλης πλευράς.