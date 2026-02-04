Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ο πεθερός του μίλησε πρώτη φορά για την κόντρα με τους Μπέκαμ

Ο πεθερός του Μπρούκλιν Μπέκαμ είπε αυτό ακριβώς που θα έλεγε ένας “σωστός γονιός”, θέτοντας την οικογένεια Μπέκαμ εκτός σέντρας.

Όσο στο στρατόπεδο Μπέκαμ οι εντάσεις φουντώνουν και η σύγχυση καλύπτει οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα, στο στρατόπεδο των Πλετζ τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Η οικογένεια της Νίκολα Πελτζ έχει διαχωρίσει τη θέση της από τους γονείς του Μπρούκλιν Μπέκαμ και βρίσκεται στο πλευρό του ζευγαριού, στηρίζοντας κάθε απόφασή του. Κι ενώ η σχέση του 25χρονου με τους γονείς του θυμίζει ναυάγιο, η σχέση του με τα πεθερικά του όλο και δυναμώνει.

Μπορεί η κόντρα των Μπέκαμ να μονοπώλησε το ενδιαφέρον του πλανήτη όλο τον Ιανουάριο, ωστόσο μάλλον ήρθε η ώρα για μια παύση. Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ, Νέλσον Μπέκαμ, βρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη κόντρα του Μπρούκλιν με τους γονείς - όπως ήταν αναμενόμενο. Αν και θα μπορούσε να απαντήσει με δεκάδες τρόπους, ο ίδιος επέλεξε τον εξής έναν, εστιάζοντας σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία.

«Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς άλλη ιστορία και δεν είναι η στιγμή να καλυφθεί εδώ. Αλλά θα σας πω, ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου ο Μπρούκλιν είναι υπέροχος και ανυπομονώ να έχουν έναν μακρύ, ευτυχισμένο γάμο μαζί», ήταν τα λόγια του. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά καιρούς δίνει συμβουλές στο ζευγάρι, ωστόσο παραδέχτηκε ότι «καμιά φορά, μου δίνουν κι εκείνοι συμβουλές».

Σε μια περίοδο όπου τα Μέσα προσπαθούν να φωτίσουν τι συμβαίνει στην οικογένεια Μπέκαμ πίσω από τις κάμερες και τις κλειστές πόρτες, ο Νέλσον Πελτζ επέλεξε να εστιάσει στα παιδιά, υπογραμμίζοντας πόσο υπέροχοι και καλά είναι μαζί. Έκανε - μάλλον - αυτό που κάθε γονιός θα έπρεπε να κάνει για το παιδί του, απλά, διακριτικά και όμορφα.

Τη στιγμή που τα δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ σκέφτονται σοβαρά να κινηθούν νομικά κατά του Μπρούκλιν, μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις για τη σχέση τους, ο Νέλσον Πελτζ βάζει μια άνω τελεία στο θέμα, θέτοντας σε προτεραιότητα την ψυχική ηρεμία της κόρης και του γαμπρού του.

