ΕΕ κατά Tik Tok: Κατηγορίες για «εθιστικό σχεδιασμό» – Επιβολή τεράστιων προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για εθιστικό σχεδιασμό που βλάπτει τα παιδιά. Ζητά αλλαγές αλλιώς θα επιβάλλει πρόστιμα έως 6% του τζίρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει την πίεση, καλώντας την κινεζική πλατφόρμα Tik Tok να τροποποιήσει άμεσα τον «εθιστικό σχεδιασμό» της, μετά από έρευνα που αποκάλυψε παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Στα προκαταρκτικά συμπεράσματα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay), η ατελείωτη κύλιση (infinite scroll), οι push ειδοποιήσεις και οι εξατομικευμένοι αλγόριθμοι προκαλούν «autopilot mode» στον εγκέφαλο των χρηστών, ενισχύοντας την παρορμητική συμπεριφορά και βλάπτοντας ιδίως παιδιά και ευάλωτους ενήλικες. Η εταιρεία, ιδιοκτησίας ByteDance, δεν αξιολόγησε επαρκώς αυτούς τους κινδύνους ούτε εφάρμοσε αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού, όπως τα εργαλεία ελέγχου χρόνου οθόνης και γονικούς ελέγχους, που είναι εύκολο να παρακαμφθούν.

Σύμφωνα με το BBC, η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, δήλωσε ότι η TikTok πρέπει να «αλλάξει τον σχεδιασμό των υπηρεσιών της στην Ευρώπη» για να αποφύγει πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της – ποσό που μπορεί να φτάσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Προτάσεις περιλαμβάνουν διαλείμματα οθόνης τη νύχτα, απενεργοποίηση της ατελείωτης κύλισης και τροποποιήσεις στους αλγόριθμους σύστασης περιεχομένου, ώστε να μειωθεί η «ανταμοιβή» με νέα βίντεο που ωθεί σε συνεχή scrolling. «Ο DSA καθιστά τις πλατφόρμες υπεύθυνες για τις επιπτώσεις στους χρήστες. Στην Ευρώπη προστατεύουμε τα παιδιά και τους πολίτες μας online», τόνισε η Βιρκούνεν.

Η TikTok απέρριψε τα ευρήματα ως «κατηγορηματικά ψευδή και εντελώς αβάσιμα», δηλώνοντας ότι θα τα αμφισβητήσει πλήρως και θα ασκήσει τα δικαιώματά της στην υπεράσπιση. Ειδικοί όπως η καθηγήτρια Σόνια Λίβινγκστον του London School of Economics επισημαίνουν ότι τα υπάρχοντα εργαλεία της πλατφόρμας δεν επαρκούν, ενώ οι νέοι απαιτούν προτεραιότητα στην ευημερία έναντι του κέρδους. Ο Ματ Ναβάρα χαρακτηρίζει την απόφαση «σεισμική αλλαγή», μετατοπίζοντας το πρόβλημα από «τοξικό περιεχόμενο» σε «τοξικό σχεδιασμό», βασισμένο σε επιστήμη συμπεριφοράς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη σύγκρουση της TikTok με την ΕΕ. Τον Δεκέμβριο 2025, τιμωρήθηκε με 120 εκατ. ευρώ για παραπλανητικά μπλε σήματα επαλήθευσης και μη επαρκή αποθετήριο διαφημίσεων. Το 2024 ξεκίνησε έρευνα για ξένη παρέμβαση στις εκλογές της Ρουμανίας, ενώ τον Οκτώβριο 2025 κατηγορήθηκε μαζί με τη Meta για ελλείψεις σε διαφάνεια και προστασία χρηστών. Παράλληλα, η ΕΕ ερευνά την X του Ίλον Μασκ για το AI εργαλείο Grok και παράγωγο σεξουαλικό περιεχόμενο.