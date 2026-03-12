Job hugging: Γιατί δεν παραιτείται πια κανείς από τη δουλειά του;

Πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν πλέον τη σταθερότητα μιας γνώριμης δουλειάς, ακόμη κι αν δεν τους προσφέρει προσωπική ικανοποίηση ή εξέλιξη

Η επαγγελματική εξέλιξη συνδέθηκε για χρόνια με την αλλαγή θέσεων εργασίας, την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών και τη διάθεση για ρίσκο. Σήμερα, όμως, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι φαίνεται να επιλέγουν την παραμονή στη θέση εργασίας τους, ακόμα κι αν αυτή δεν τους ικανοποιεί πια. Το φαινόμενο αυτό, που αποκαλείται job hugging, αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Τι είναι το job hugging

Με απλά λόγια, το job hugging περιγράφει την τάση των εργαζομένων να παρεμένουν στις τρέχουσες θέσεις εργασίας τους ακόμη και όταν νιώθουν αδιαφορία ή δυσαρέσκεια. Σε αντίθεση με τις δυναμικές επαγγελματικές μετακινήσεις που χαρακτήρισαν την περίοδο μετά την πανδημία, όταν πολλοί εργαζόμενοι αναζητούσαν νέες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυτή η στάση βασίζεται περισσότερο στην ανάγκη για ασφάλεια, παρά στην επαγγελματική φιλοδοξία. Η οικονομική αβεβαιότητα, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας και οι γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις κάνουν την προοπτική μιας νέας αρχής να μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να κρατήσουν έναν σταθερό μισθό και μια γνώριμη καθημερινότητα, αντί να ρισκάρουν με μια επαγγελματική αλλαγή.

Αρκετοί παράγοντες έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της νοοτροπίας. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η γενικότερη επιβράδυνση που χαρακτηρίζει τον τομέα των προσλήψεων. Μετά από χρόνια έντονης κινητικότητας στην αγορά εργασίας, πολλοί κλάδοι εμφανίζουν έναν πιο συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εύρεση μιας νέας θέσης. Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τον αυτοματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη έχει προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας. Ως αποτέλεσμα, τα ποσοστά παραίτησης έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι αυτό μπορεί να δίνει την εντύπωση μιας σταθερής αγοράς εργασίας, στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη.

Σταθερότητα ή στασιμότητα;

Για τους εργοδότες, το φαινόμενο του job hugging λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, μειώνει την ανάγκη για συνεχείς προσλήψεις και δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας εντός των ομάδων. Από την άλλη, πίσω από αυτή την επιφανειακή σταθερότητα κρύβεται μια βαθύτερη στασιμότητα. Όταν οι εργαζόμενοι παραμένουν σε μια θέση κυρίως λόγω φόβου και όχι από κίνητρο ή ενθουσιασμό, η δημιουργικότητα και η διάθεση για καινοτομία περιορίζονται αισθητά. Ένας οργανισμός γεμάτος υπαλλήλους που αισθάνονται «κολλημένοι», αντί για εμπνευσμένοι, δύσκολα μπορεί να δημιουργήσει την απαραίτητη ενέργεια που οδηγεί σε νέες ιδέες και ουσιαστική ανάπτυξη.

Συγχρόνως, η παραμονή σε έναν ρόλο που δεν εμπνέει πλέον μπορεί να έχει προσωπικές συνέπειες για τον εργαζόμενο. Με την πάροδο του χρόνου, αυξάνεται ο κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης, το λεγόμενο burnout, καθώς και η αίσθηση ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων μένουν αναξιοποίητες. Ωστόσο, η λύση δεν είναι απαραίτητα μια βιαστική αποχώρηση. Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση φαίνεται να είναι και η επιθυμητή: η σταδιακή προετοιμασία, η ενίσχυση του επαγγελματικού δικτύου γνωριμιών, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η παρακολούθηση των εξελίξεων στον εκάστοτε κλάδο.

Τελικά, το job hugging υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή. Η παραμονή σε μια εργασία από επιλογή είναι πολύ διαφορετική από την παραμονή σε αυτή λόγω φόβου. Οι οργανισμοί που θα καταφέρουν να κρατήσουν τους εργαζόμενούς τους πραγματικά ικανοποιημένους και δημιουργικούς θα είναι και εκείνοι που θα ξεχωρίσουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας.