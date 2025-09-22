Σχεδόν το 28% των θέσεων εργασίας που κατέχουν γυναίκες παγκοσμίως, κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 21% των θέσεων εργασίας των ανδρών

Οι γυναίκες δεν είμαστε ίσες με τους άνδρες. Δεν είμαστε ίσες ούτε στις αμοιβές, ούτε στις ευκαιρίες, ούτε καν στο μέλλον που υπάρχει μπροστά μας. Δεν είναι μόνο ότι το gender pay gap θα χρειαστεί περίπου 123 χρόνια για να κλείσει, 4-5 γενιές γυναικών αργότερα δηλαδή, είναι ότι πλέον αποδεικνύεται πως οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ακόμα και η τεχνολογία δεν είναι με το μέρος μας.

Σχεδόν το 28% των θέσεων εργασίας που κατέχουν γυναίκες παγκοσμίως, κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 21% των θέσεων εργασίας των ανδρών, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση για την οποία μιλάμε, έχει τίτλο «The Gender Snapshot 2025» και παρακολουθεί την πρόοδο προς την ισότητα των φύλων σε όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Και ενώ το ψηφιακό μέλλον θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρός εξισορροπητής της υπάρχουσας ανισότητας, η έκθεση ζητά επείγοντα μέτρα για τη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος των φύλων».

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε, η ραγδαία εξάπλωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Gen AI) αναδιαμορφώνει τις αγορές εργασίας, επαναπροσδιορίζει τα προφίλ των θέσεων εργασίας, δημιουργεί νέες απαιτήσεις για δεξιότητες και αλλάζει τον τρόπο και τον τόπο εργασίας των ανθρώπων. Οι εργαζόμενες γυναίκες, όπως είπαμε, έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης (4,7% και 2,4% ή 65 εκατομμύρια έναντι 51 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, αντίστοιχα). Το χάσμα είναι ακόμη πιο έντονο στις χώρες με υψηλό εισόδημα (9,6% και 3,5%).

Επισημαίνοντας τις υπάρχουσες ανισότητες στον τεχνολογικό τομέα, η έκθεση αναφέρει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 29% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και μόνο το 14% των ηγετικών θέσεων στον τομέα της τεχνολογίας. Προειδοποιεί ότι «ο κόσμος αντιμετωπίζει μια νέα αναστάτωση και υπάρχει κίνδυνος η ανισότητα να ενσωματωθεί στο μέλλον, εάν δεν μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος». Ναι, η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων «θα μπορούσε να ωφελήσει 343 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, να βγάλει 30 εκατομμύρια από την ακραία φτώχεια, να βελτιώσει την επισιτιστική ασφάλεια για 42 εκατομμύρια και να πυροδοτήσει 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμια ανάπτυξη έως το 2030». Αλλά τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει ή θα συμβεί άμεσα.

Κι αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, 351 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια θα εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έως το 2030, καθιστώντας τους ΣΒΑ, ιδίως αυτόν που αποσκοπεί στην επίτευξη ισότητας των φύλων, ανέφικτους.

