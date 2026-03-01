Η απάντηση που δεν πρέπει ποτέ να δώσεις σε συνέντευξη για δουλειά. Είναι το χειρότερο red flag, σύμφωνα με ειδικούς

Και η στρατηγική των 3 βημάτων για μια επιτυχημένη απάντηση σε συνέντευξη για δουλειά

Η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας. Έτσι δεν είναι; Σύμφωνα με την Erin McGoff, ειδικό σε θέματα καριέρας και συγγραφέα του βιβλίου The Secret Language of Work, το να έχεις έτοιμες απαντήσεις για τις δύσκολες ερωτήσεις που θα σου κάνουν σε συνέντευξη για δουλειά, μπορεί να σε σώσει από την αμηχανία και το άγχος της στιγμής. Αλλά και να σου χαρίσει μια νέα θέση εργασίας.

Και ποια είναι μία από τις πιο «επικίνδυνες» ερωτήσεις που δυσκολεύει τους υποψηφίους;: «Γιατί θέλεις να αφήσεις την τωρινή θέση σου;». Οι εργοδότες, βέβαια, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται τόσο για το παρελθόν σου, όσο για το μέλλον σου στην εταιρεία τους. Ψάχνουν για red flags που ίσως υποδηλώνουν ότι θα δημιουργήσεις προβλήματα στο νέο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο λάθος; Να μετατρέψεις τη συνέντευξη για δουλειά σε «συνεδρία» όπου θα κάνεις παράπονα για την τωρινή θέση σου. Όταν ένας υποψήφιος κατηγορεί το προηγούμενο αφεντικό ή τους συναδέλφους του, ο υπεύθυνος προσλήψεων ακούει μόνο δύο λέξεις: Δράμα και αρνητικότητα. Επιπλέον, ποτέ δεν ξέρεις αν ο άνθρωπος που σου κάνει συνέντευξη τυγχάνει να γνωρίζει προσωπικά τα άτομα για τα οποία παραπονιέσαι.

Unsplash/Mina Rad

Η στρατηγική των 3 βημάτων για μια επιτυχημένη απάντηση σε συνέντευξη για δουλειά

Αντί για την ωμή (και ίσως τοξική) αλήθεια, η McGoff προτείνει μια προσέγγιση που δείχνει επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση:

Ξεκίνα με κάτι θετικό

Μπορείς να αναφέρει κάτι που σου άρεσε στην προηγούμενη δουλειά σου. Παράδειγμα: «Ήμουν πολύ περήφανος για τα project που ολοκλήρωσα» ή «μου άρεσε πολύ η ποιότητα των προϊόντων που διαχειριζόμουν».

Συνέχισε μιλώντας για τον τον λόγο αποχώρησης με ουδέτερο τρόπο

Αν ο λόγος ήταν ένα τοξικό περιβάλλον, «ντύσε» το με επαγγελματικές εκφράσεις. Αντί για: «Το αφεντικό μου ήταν ανυπόφορο». Πες: «Υπήρξε μια αλλαγή στη διοίκηση που άλλαξε τη δυναμική του ρόλου μου» ή «ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου».

Κάνε «Pivot» προς τη νέα θέση

Εδώ, μπορείς να συνδέσεις την απάντησή σου με το γιατί βρίσκεσαι εκεί σήμερα. Παράδειγμα: «Γι' αυτό, όταν είδα αυτή τη θέση, ένιωσα ότι μπορώ να προσφέρω μεγάλη αξία στην εταιρεία σας και είμαι ενθουσιασμένος που συζητάμε σήμερα».



Και να θυμάσαι: Στη συνέντευξη εργασίας, ο στόχος σου είναι να παραμείνεις θετικός. Εστίασε στις δεξιότητές σου και στο πώς θα βοηθήσεις τη νέα σου εταιρεία να αναπτυχθεί, αφήνοντας τα παλιά «δράματα» οριστικά στο παρελθόν.