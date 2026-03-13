Πώς επηρεάζει την καθημερινότητα στην Ελλάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ένας πόλεμος δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην εμπόλεμη ζώνη αλλά δημιουργεί ένα ντόμινο επιπτώσεων που αγγίζουν διαφορετικούς τομείς στης ζωής.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να μαίνεται χιλιόμετρα μακριά μας, κι όμως, διαμορφώνει και επηρεάζει πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητας μας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.056 ενήλικων πολιτών, το 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και το 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με το τι είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες, η στρατιωτική εμπλοκή, η ανθρωπιστική κρίση/προσφυγικές ροές και το πώς θα επηρεάσει τη οικονομία της χώρας, ήταν οι τρεις πιο δημοφιλείς απαντήσεις. Πέρα όμως από τις ανησυχίες, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα όσα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μάς επηρεάζει στην πράξη σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινής ζωής.

