Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους: Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Νέο πλαίσιο προστασίας ανηλίκων προβλέπει ο «Οδικός Χάρτης και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους»

Το νέο πλαίσιο προστασίας ανηλίκων που προβλέπει ο «Οδικός Χάρτης και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους» -ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα- εισάγει το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr) για την υποχρεωτική εγγραφή όλων των πωλητών καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης, διευκολύνοντας τους ελέγχους μέσω πιστοποιητικού με QR code, και την πλατφόρμα events.gov.gr για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων, περιορίζοντας την παρουσία ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα.

Παράλληλα, το πλαίσιο ρυθμίζει τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα, τα προϊόντα νικοτίνης και τα σακουλάκια νικοτίνης, απαγορεύοντας την πώλησή τους σε ανηλίκους και μέσω αυτόματων πωλητών, ενώ επιβάλλει ειδική διάθεση μόνο μέσω υπαλλήλου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των νέων.

