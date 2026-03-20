Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας σήμερα, αλλά τα social media μας βυθίζουν κάθε ημέρα στη θλίψη - Νέα έκθεση

Η 20η ημέρα του Μάρτη έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας. Το 2026, ωστόσο, τι μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους; Σίγουρα όχι τα social media, σύμφωνα με τη νέα World Happiness Report.

Αν το 2016 μπορούσαμε να οραματιστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας 10 χρόνια μετά, σίγουρα οι απαντήσεις μας δεν θα ανταποκρίνονταν στην τρέχουσα πραγματικότητα. Πόλεμος, κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, αβεβαιότητα, ψυχική εξάντληση, υπερβολική ακρίβεια, φτώχεια, είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που στριφογυρίζουν λίγο - πολύ στο μυαλό όλων μας. Κι ενώ σίγουρα μας προκαλούν αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, μια νέα έκθεση για το 2026 έρχεται να αποδείξει πως η ενασχόλησή μας με τα social media μπορεί να ενισχύσει, αν όχι να διπλασιάσει, τη θλίψη που νιώθουμε. Για την ακρίβεια, όπως αναφέρει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της World Happiness Report 2026, η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται άμεσα με χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας, ιδιαίτερα στους νέους. Η συνεχής έκθεση σε «τέλειες» εικόνες, περιεχόμενο φτιαγμένο από influencers και αλγοριθμικά επιλεγμένα posts εντείνει τις συγκρίσεις και καλλιεργεί την αίσθηση, ότι η ζωή των άλλων είναι καλύτερη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη για επιβεβαίωση μέσω likes και σχολίων, οδηγεί συχνά σε άγχος, ανασφάλεια και συναισθηματική εξάντληση.

Τα social media μας οδηγούν στη θλίψη - Η Φιλανδία είναι για 9η χρονιά η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο

Δεν είναι τυχαίο, ότι στην έρευνα αναφέρεται πως η χρήση των social media άνω των επτά ωρών ημερησίως σχετίζεται με σημαντική πτώση της ψυχικής ευεξίας, ιδιαίτερα σε εφήβους και κυρίως σε κορίτσια σε δυτικές κοινωνίες. Μάλιστα, πολλοί νέοι δηλώνουν πως χρησιμοποιούν τα social media όχι επειδή το θέλουν πραγματικά, αλλά επειδή «είναι όλοι και όλα εκεί» – ενώ θα προτιμούσαν έναν κόσμο χωρίς αυτά.

Παράλληλα, καταγράφεται μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: όσοι χρησιμοποιούν τα social media με μέτρο (λιγότερο από μία ώρα την ημέρα δηλαδή) φαίνεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας ακόμη και από όσους δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι απαραίτητα η ύπαρξή τους, αλλά η υπερβολή και ο τρόπος χρήσης τους.

Όσον αφορά τώρα την παγκόσμια κατάταξη της ευτυχίας, οι σκανδιναβικές χώρες συνεχίζουν να δίνουν το παράδειγμα. Η Φινλανδία κατακτά για ένατη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας ότι η ευτυχία δεν προκύπτει τυχαία, αλλά αποτέλεσμα κοινωνικών δομών και πολιτικών. Ακολουθούν η Ισλανδία, η Δανία, ενώ στην τέταρτη θέση ανεβαίνει η Κόστα Ρίκα, χάρη στους ισχυρούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται, επίσης, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία. Κοινός παρονομαστής αυτών των χωρών είναι το υψηλό επίπεδο ζωής, η κοινωνική ισότητα, τα ισχυρά συστήματα πρόνοιας και το αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Στον αντίποδα, χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Σιέρα Λεόνε και το Μαλάουι καταγράφονται ως οι λιγότερο ευτυχισμένες στον κόσμο, γεγονός που συνδέεται με τη φτώχεια, την αστάθεια και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Τελικά, ίσως το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά και τι – χωρίς να το καταλαβαίνουμε – μας απομακρύνει από την ευτυχία.

