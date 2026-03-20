Μόλις 22,9% το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στην Ελλάδα

Την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανέδειξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πασχάλης Δραγανίδης

Ο ίδιος υπογράμμισε την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται σήμερα.

Ο κ. Δραγανίδης σημείωσε ότι το ποσοστό γυναικών που επιχειρεί διεθνώς ποικίλει ανάλογα με την χώρα. Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ευρώπη, μόνο το 30-35% αυτοαπασχολούμενων είναι γυναίκες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο.

