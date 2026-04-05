H γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα σπάει το ρεκόρ εσόδων από το Women's Champions League

H ασταμάτητη Μπαρτσελόνα σπάει τα κοντέρ εντός γηπέδου και στα ταμεία της, καθώς έσπασε ρεκόρ εσόδων της στο Women's Champions League!

Η ομάδα γυναικών της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να γράφει ιστορία. Οι Μπλαουγκράνα εξασφάλισαν την πρόκρισή της στον όγδοο συνεχόμενο ημιτελικό νικώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με το εμφατικό 6-0, ενώ ακόμη έχουν ήδη σπάσει το ρεκόρ εσόδων της στο Women's Champions League!

Σημαντικό είναι εξάλλου το χρηματικό έπαθλο που θα βάλουν στα ταμεία του, το οποίο αγγίζει τα 250.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής για την τρέχουσα σεζόν ανέρχεται σε 1,455 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχει ήδη ξεπεραστεί το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 2023-24, όταν η ομάδα κέρδισε 1,377 εκατομμύρια ευρώ μετά την κατάκτηση του τρίτου Champions League.

Διαβάστε τη συνέχεια στο GWomen.gr