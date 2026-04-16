Με την πανελλήνια πρεμιέρα του βραβευμένου ντοκιμαντέρ DUST TO DUST και την απονομή των Βραβείων Κοινού, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc ολοκληρώνει τις προβολές του βασικού προγράμματος για τη σεζόν 2025-26

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Απριλίου με την απονομή των Βραβείων Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ και την προβολή του ντοκιμαντέρ Dust to Dust στον κινηματογράφο Δαναό. Τα Βραβεία είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) - Creative Greece, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Αθηνάς Καρτάλου, Γενικής Διευθύντριας Κινηματογράφου του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Οι υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού είναι τα ντοκιμαντέρ Takis. του Μιχάλη Ρουμπή, Τα Τέρματα του Αυγούστου του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, ΛΟ του Θανάση Βασιλείου, Ο Κόκκινος Δάσκαλος του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου και Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή. Η φετινή διοργάνωση ρίχνει αυλαία ύστερα από οχτώ μήνες προβολών σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο, έχοντας πραγματοποιήσει αθηναϊκές και τοπικές πρεμιέρες, VR προβολές και αφιερώματα στις κύριες πόλεις του δικτύου του CineDoc, αλλά και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Αμέσως μετά την Τελετή Λήξης και την απονομή των Βραβείων Κοινού, θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ Dust to Dust του Kosai Sekine, με επίκεντρο τη βιώσιμη μόδα και το έργο του Ιάπωνα σχεδιαστή Yuima Nakazato. Η ταινία παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρεμιέρα και έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων στα διεθνή φεστιβάλ Millenium Docs Against Gravity (Βραβείο Green Warsaw καλύτερου περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ 2025) και Tribeca Film Festival (Βραβείο Human/Nature 2024).



DUST TO DUST του Kosai Sekine (2024, Ιαπωνία, 89’)

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ - 30/4/2026 | Προσέλευση: 19.30 - Έναρξη: 20.00

Πριν την έναρξη της προβολής, θα προηγηθεί εισαγωγή από τη Χριστιάνα Βαρδάκου, σχεδιάστρια υφασμάτων και την Ηρώ Τσαρμποπούλου-Φωκιανού, υπεύθυνη εκστρατείας για τους ωκεανούς, ελληνικό γραφείο Greenpeace. Μετά το τέλος της ταινίας, θα ακολουθήσει κέρασμα στο φουαγιέ του κινηματογράφου από το δίκτυο παραγωγών Open Farm.

Σύνοψη

Ο Yuima Nakazato είναι μόλις ο δεύτερος Ιάπωνας σχεδιαστής που έχει προσκληθεί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και ο νεότερος που αποφοίτησε από το Τμήμα Μόδας της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Ως ένας από τους πρωτεργάτες της βιώσιμης μόδας, ο Nakazato συνδυάζει αρμονικά την υψηλή ραπτική με την ηθική παραγωγή. Το όραμά του; Ένα μέλλον όπου η δημιουργικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φροντίδα και τον σεβασμό για το περιβάλλον.

Το ντοκιμαντέρ Dust to Dust καταγράφει το ταξίδι του στην Κένυα, ώστε να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας και του fast-fashion, αλλά και να εξερευνήσει μια σειρά από πιο βιώσιμες πρακτικές, καθώς προετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η συλλογή που δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού, παρουσιάστηκε το 2023 και εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς, καθώς αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από ρούχα φτιαγμένα από απορρίματα, που είχε συλλέξει από τις χωματερές.

Σχετικά με τις υποψήφιες ταινίες και τα Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινίασε για τη σεζόν 2025-26 μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν online την αγαπημένη τους ταινία, σκανάροντας το QR code που τους δινόταν τις ημέρες των προβολών.





Οι υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού είναι:





TAKIS. Takis

Μιχάλης Ρουμπής, 2025, Ελλάδα, 63’

Δημιουργική επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου, Άννα Ποδάρα

O Τάκης, πρώην ιδιοκτήτης ντίσκο, αφήνει πίσω την παλιά του ζωή και αφιερώνεται στη διάσωση των αδέσποτων στην Κρήτη. Φιλοξενώντας στο καταφύγιό του πάνω από 400 σκυλιά, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τάκης στην προσπάθειά του να αλλάξει τη νοοτροπία των ντόπιων, κερδίζοντας παράλληλα την υποστήριξη χιλιάδων φιλόζωων από όλο τον κόσμο.

Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ The Goals of August

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, 2025, Ελλάδα, 117’

Μια παραγωγή της Kinolab.

Ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναβιώνει κάθε Αύγουστο στα μικρά χωριά της νότιας Πίνδου. Μέσα από την επεισοδιακή πορεία του Αρματολικού στο τουρνουά, αποκαλύπτεται το συναρπαστικό ζωντάνεμα της τοπικής κοινότητας τους καλοκαιρινές μήνες, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων του χωριού όλων των ηλικιών.

Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα και Βόλο.



Η ταινία διανέμεται στην Ελλάδα από το CineDoc.



ΛΟ



Λο

Θανάσης Βασιλείου, 2025, Ελλάδα – Γαλλία, 70’

Μια παραγωγή της StudioBauhaus.



Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.



Η ταινία διανέμεται στην Ελλάδα από το CineDoc.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

O Kokkinos Daskalos

Στέλιος Χαραλαμπόπουλος | 2024 | Ελλάδα | 100’

Παραγωγή: Anav Productions, Periplus Films

Δύο πολιτικές δίκες και εκτελέσεις έχουν αφήσει ανεξίτηλο ίχνος στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη. O Πλουμπίδης, όμως, έφυγε μόνος, συκοφαντημένος, ατιμασμένος. Το προσωπικό δράμα και το συλλογικό πεπρωμένο συνδιαμορφώνουν αυτόν τον προμηθεϊκό ήρωα, που μοιάζει να πηγάζει από αρχαία τραγωδία.



Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού στον Βόλο.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

Bull's Heart



Εύα Στεφανή | 2025 | Ελλάδα | 78’

Μια παραγωγή του ONASSIS CULTURE.



Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί επί δύο χρόνια με την κάμερά της τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του, στην προετοιμασία και την περιοδεία του έργου «Εγκάρσιος Προσανατολισμός», σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

Η ταινία, όμως, δεν είναι μόνο ένα ντοκιμαντέρ για μια παράσταση ή για έναν καλλιτέχνη, αλλά μια μελέτη για τη φύση της δημιουργίας. Όπως λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, «Η χαρά της τέχνης είναι ότι σου δίνει την αίσθηση πως υπάρχει κάτι πέρα από τη ζωή που ζεις».

Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.



Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 είναι μια χορηγία του του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) - Creative Greece.



Λίγα λόγια για το CineDoc

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) - Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.