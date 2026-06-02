Τα ρούχα των 90s που αγαπούν να φορούν σήμερα οι zoomers

Για να καταλάβεις πόσο επιδραστικά είναι μέχρι σήμερα τα 90s και ειδικά, ως προς τον τρόπο που ντυνόμαστε, δεν χρειάζεται καν να ανοίξεις κάποιο περιοδικό μόδας. Η επιρροή της δεκαετίας του '90 υπάρχει παντού εκεί έξω, αλλά ιδιαίτερα το 2026, μοιάζει ακόμη πιο έντονη και καθαρή. Ιδιαίτερα, στα παιδιά του μιλένιουμ, που γεννήθηκαν αργότερα και δεν την έζησαν ποτέ.
Η Gen Z έχοντας ως πύλη για την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, την τηλεόραση, τις ταινίες και τη μουσική, εμπνέεται και υιοθετεί τα χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής. Κλασικά cami τοπ, φαρδιά πουκάμισα, τζιν σε ίσια γραμμή, slip φορέματα, στενά, ορθογώνια ή oval γυαλιά ηλίου. Το ντύσιμο των 90s έχει εξελιχθεί σε ένα ξεκάθαρο δείγμα στυλ και αυτοπεποίθησης.
