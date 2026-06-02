Τι συμβαίνει όταν τα παιδιά κλείνουν την οθόνη και ανοίγουν ένα βιβλίο

Γράφει η εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Μελίνα Ηλιοπούλου

Η ανάγνωση δεν είναι απλώς μια συνήθεια· είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και στον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα από τα βιβλία, οι έφηβοι μαθαίνουν να κατανοούν συναισθήματα, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να χτίζουν τη δική τους ταυτότητα.

Κάθε ιστορία γίνεται ένα ταξίδι εμπειριών: ένα ταξίδι στη φιλία, στη διαφορετικότητα, στην απώλεια, στην ελευθερία, στα όνειρα και στις επιλογές της ζωής. Οι ήρωες των βιβλίων γίνονται καθρέφτες και συνοδοιπόροι, βοηθώντας τους νέους να εκφραστούν, να προβληματιστούν και να ωριμάσουν. Σε μια εποχή γρήγορης εικόνας και συνεχούς διάσπασης προσοχής, το βιβλίο προσφέρει κάτι σπάνιο: χρόνο για σκέψη, φαντασία και ουσιαστική σύνδεση με τον άνθρωπο και τον κόσμο γύρω μας.

Γιατί τελικά, οι έφηβοι που διαβάζουν δεν αποκτούν μόνο γνώσεις;

Αποκτούν φωνή, ενσυναίσθηση και δύναμη να ονειρεύονται.

Η ανάγνωση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και μια δυναμική διαδικασία, στην οποία ο αναγνώστης συμμετέχει ενεργά. Οι έφηβοι δεν χρειάζεται να βλέπουν το βιβλίο ως κάτι ξεχωριστό από την καθημερινότητά τους, αλλά ως μέρος της ίδιας τους της ζωής. Το βιβλίο και η ανάγνωση μπορούν να γίνουν τρόπος ζωής. Το βιβλίο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μέσο πληροφόρησης, γνώσης ή υποχρέωσης, αλλά ως ένα ισχυρό όχημα καλλιέργειας της κριτικής και ανεξάρτητης σκέψης. Η διαδικασία της ανάγνωσης είναι ένα ταξίδι μέσα από το οποίο ωριμάζουμε, εξελισσόμαστε ως προσωπικότητες.

Η εφηβική λογοτεχνία βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι οθόνες και ο δυναμικός ρόλος των social media κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, πολλοί νέοι απομακρύνονται από το βιβλίο, συχνά χωρίς να αντιλαμβάνονται τι πολύτιμο χάνουν: τη δύναμη της φαντασίας, της εσωτερικής καλλιέργειας, της συγκέντρωσης και της ουσιαστικής σκέψης, για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι Έλληνες γονείς και εκπαιδευτικοί να ενεργοποιηθούμε και να στηρίξουμε ουσιαστικά τη σχέση των παιδιών με την ανάγνωση. Κυρίως στην κρίσιμη ηλικία των 9-12 ετών, όταν διαμορφώνονται οι συνήθειες και τα ενδιαφέροντα, δεν πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να χαθούν μέσα στην αδιάκοπη ροή της εικόνας και της γρήγορης πληροφορίας, αλλά να τα βοηθήσουμε να διατηρήσουν ζωντανή την αναγνωστική τους πορεία και την αγάπη για το βιβλίο.

Στην εφηβεία, οι νέοι αρχίζουν να ανεξαρτητοποιούνται, ενώ παράλληλα δέχονται έντονες πιέσεις από τις σχολικές υποχρεώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή αναζήτησης και αλλαγής, το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο, ως χώρος χαλάρωσης αλλά και εσωτερικής αναζήτησης. Αν οι έφηβοι βλέπουν εμάς τους ίδιους να διαβάζουμε, να απολαμβάνουμε ένα βιβλίο και να του δίνουμε θέση στην καθημερινότητά μας, τότε είναι πιο πιθανό να προβληματιστούν και να πλησιάσουν και οι ίδιοι την ανάγνωση. Άλλωστε, οι έφηβοι πιο εύκολα υιοθετούν αυτό που βλέπουν παρά αυτό που ακούν ως συμβουλή. Ακόμη και μια απλή βόλτα σε ένα βιβλιοπωλείο μπορεί να γίνει μια πολύτιμη εμπειρία σύνδεσης και μοιράσματος. Δίνει στους εφήβους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν βιβλία που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα, στις αγωνίες και στις προσωπικές τους αναζητήσεις. Η ελεύθερη επιλογή είναι σημαντική, γιατί μόνο τότε η ανάγνωση γίνεται προσωπική υπόθεση και όχι υποχρέωση.

Η ανάγνωση είναι ένας από τους πιο πολύτιμους θησαυρούς που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Γιατί ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ωριμότητα, ο έφηβος αναζητά λέξεις, εικόνες και ιστορίες που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τον εαυτό του και να βρει απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα της ζωής. Η γενιά που μεγαλώνει μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο γρήγορων εναλλαγών και συνεχούς πληροφορίας μοιάζει συχνά με έναν σύγχρονο Οδυσσέα που προσπαθεί να βρει ισορροπία μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητας. Και τότε, το βιβλίο γίνεται σχεδία. Μέσα στις σελίδες του, οι έφηβοι συναντούν χαρακτήρες, σκέψεις, συνομιλίες και συμπεριφορές με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν, να συγκρουστούν, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν σιωπηλά με τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν φόβους, όνειρα και αδιέξοδα και, κάπου ανάμεσα στις λέξεις, να ισορροπήσουν.

Το διάβασμα δεν είναι απλώς γνώση. Είναι προσωπικός χώρος, αναζήτηση, καταφύγιο και ελευθερία. Γιατί κάθε βιβλίο δίνει στον έφηβο κάτι πολύ σημαντικό: την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος στο ταξίδι της ενηλικίωσης.

Προτάσεις για καλοκαιρινά αναγνώσματα:

Κουτσάκης Πολυχρόνης, Influencer: Ιστορίες της μιας ανάσας. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Pavlenko Marie, Ρίτα. Εκδόσεις Διόπτρα.

Μανιας Πέδρο, Ο λύκος μέσα μου. Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μορένο Ελόι, Αόρατος. Εκδόσεις Ψυχογιός.

Soloup, Αϊβαλί. Εκδόσεις Διόπτρα.

Ανδρικοπούλου Μαρία, Ο Ιωάννης και τα γεώμηλα της Αίγινας. Εκδόσεις Καλέντης.