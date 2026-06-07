Ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε με λίγες λέξεις αυτό ακριβώς που σκεφτόμαστε για την έμφυλη βία

«Λέμε συνέχεια στις κόρες μας να προσέχουν. Να μάθετε στους γιους σας να μην είναι μ@@ς»

Πριν λίγες ημέρες, η 39χρονη Βασιλική από την Καλαμάτα δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της. Ήταν μητέρα δύο παιδιών. Το 2026 έχουν καταγραφεί ήδη πέντε γυναικοκτονίες, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο θα έλεγε κανείς.

Σε μια κοινωνία που εθελοτυφλεί και αρκετές φορές κουνάει το δάχτυλο στα θύματα, ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι το φως σε αυτό το σκοτάδι που επικρατεί. Ο τραγουδιστής είπε μέσα σε λίγες λέξεις αυτό που σκεφτόμαστε, φωνάζουμε και απαιτούμε καθημερινά για την έμφυλη βία, θέτοντας το ζήτημα στην πραγματική του βάση.

Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν κρίνονται μόνο από τα τραγούδια τους, αλλά από το αν επιλέγουν να χρησιμοποιούν το μικρόφωνό τους για να γίνουν η φωνή της λογικής, της ενσυναίσθησης και της αλλαγής.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε χαρακτηριστικά: «Όσοι έχετε αγόρια… δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@λ@κες, να τελειώνουμε». Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι “είσαι μ@λ@κας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια».

@mhnaa_s Κάθε γυναικοκτονία είναι μια υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία γιατί όταν μια γυναίκα φοβάται να ζήσει ελεύθερα, η κοινωνία έχει αποτύχει. #miltospasxalidis #foryou ♬ original sound - Μήνααα

Εκρηκτική αύξηση των γυναικοκτονιών και των καταγγελιών τα τελευταία πέντε χρόνια

Το 2020 καταγράφηκαν τέσσερις γυναικοκτονίες. Το 2025, δεκαεννιά. Το 2026, έχουν ήδη σημειωθεί πέντε. Αύξηση καταγράφεται και στις καταγγελίες, με ολοένα και περισσότερες γυναίκες να ζητούν προστασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ. Το 2020 καταγράφηκαν 4.254 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Το 2024, ο αριθμός εκτοξεύθηκε με 22.080, ενώ το 2025 έγιναν 22.869 καταγγελίες.

Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε μία τεράστια αύξηση της τάξης του 437,59% μέσα σε μία πενταετία. Από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.500 καταγγελίες.