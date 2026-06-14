Αυτές είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες για το 2026

Οι τέσσερις από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη

Σε μια εποχή όπου οι ένοπλες συγκρούσεις, οι διεθνείς εντάσεις και η αβεβαιότητα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, η έννοια της ασφάλειας αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Ο κόσμος γίνεται σταδιακά λιγότερο ειρηνικός. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης για το 2026, η κατάσταση επιδεινώθηκε σε 99 χώρες, καταγράφοντας το 12ο συνεχόμενο έτος παγκόσμιας υποχώρησης της ειρήνης.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη χώρες που εξακολουθούν να αποτελούν πρότυπα σταθερότητας, υψηλής ποιότητας ζωής και ασφάλειας. Δεν ξεχωρίζουν μόνο για την απουσία συγκρούσεων, αλλά και για το αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες τους, την κοινωνική συνοχή και την αισιοδοξία για το μέλλον.

Ισλανδία

Η Ισλανδία παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης από το 2008 και ανακηρύσσεται για 19η συνεχόμενη χρονιά η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο. Η θέση της οφείλεται στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, στη σχεδόν ανύπαρκτη στρατιωτικοποίηση και στον περιορισμένο αριθμό βίαιων περιστατικών. Για τους Ισλανδούς, η ασφάλεια είναι ένας τρόπος ζωής. Η κοινωνία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ισότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των φύλων, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και βαθιά εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. Παράλληλα, η γεωγραφική απομόνωση του νησιού λειτουργεί προστατευτικά. Μακριά από σημαντικές γεωπολιτικές εντάσεις, οι κάτοικοι απολαμβάνουν έναν ήρεμο τρόπο ζωής, στενά συνδεδεμένο με τη φύση και την τοπική κοινότητα.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε στη δεύτερη θέση το 2026 και παραμένει η ασφαλέστερη χώρα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. Με περιορισμένη εμπλοκή σε διεθνείς συγκρούσεις και ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό στρατιωτικοποίησης, θεωρείται ένα από τα πιο ειρηνικά κράτη του πλανήτη. Ταυτόχρονα, η απομονωμένη γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τη φιλική νοοτροπία των κατοίκων και την άμεση πρόσβαση στη φύση, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός λιγότερο αγχωτικού τρόπου ζωής. Η υψηλή ποιότητα ζωής, οι καλά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες και η έμφαση στην ευημερία των πολιτών ενισχύουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας.

Ελβετία

Η Ελβετία ανέβηκε στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μία από τις ασφαλέστερες και καλύτερα οργανωμένες χώρες του κόσμου. Τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της επιτυχίας. Παράλληλα, η κουλτούρα σεβασμού των κανόνων και η αίσθηση ατομικής ευθύνης που χαρακτηρίζουν τους κατοίκους ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και συμβάλλουν στην αρμονική κοινωνική συνύπαρξη.

Σλοβενία

Η Σλοβενία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, χάρη στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής, την πολιτική σταθερότητα και τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες. Πολλοί κάτοικοι αποδίδουν αυτή την αίσθηση ηρεμίας στη στενή σχέση με τη φύση και στη σημασία που δίνεται στην ποιότητα ζωής και στις ανθρώπινες σχέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί την καθημερινή ευημερία και την κοινωνική εμπιστοσύνη.

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Ιρλανδία

Στην πέμπτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, η οποία ξεχωρίζει για τα χαμηλά επίπεδα βίας και την περιορισμένη εμπλοκή σε διεθνείς στρατιωτικές συγκρούσεις. Καθώς πρόκειται για μια χώρα με ένα σύνθετο ιστορικό παρελθόν, η ειρήνη δεν θεωρείται δεδομένη. Σε μια περιόδο διεθνούς αβεβαιότητας, πολλοί περιγράφουν την Ιρλανδία ως ένα ήρεμο καταφύγιο στον Ατλαντικό, όπου οι τέχνες, ο πολιτισμός και οι ανθρώπινες σχέσεις εξακολουθούν να κατέχουν κεντρική θέση.

Οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026: