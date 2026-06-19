Στο Μιλάνο, οδηγοί τραμ κατηγορούνται ότι σχολίαζαν σώματα γυναικών μέσω φωτογραφιών από τις κάμερες ασφαλείας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, καθώς γυναίκες φέρονται να παρακολουθούνταν και να γίνονταν αντικείμενο σεξιστικών σχολίων από άνδρες οδηγούς των τραμ, μέσα από το σύστημα ασφαλείας των δημόσιων μεταφορών.

Υπάρχουν στιγμές που μια είδηση σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε ως κοινωνία. Γιατί όσο κι αν μιλάμε για ισότητα, σεβασμό και ίδια δικαιώματα, υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω - όχι μακριά από εμάς - που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν «σώματα» προς παρατήρηση και σχολιασμό.

Τις τελευταίες ώρες, έχει δει το φως της δημοσιότητας μια υπόθεση που έρχεται από το Μιλάνο, όπου μια ομάδα οδηγών τραμ κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε παράνομα υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να απομονώνει εικόνες γυναικών επιβατισσών και να τις μοιράζεται σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp.

Αν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, μιλάμε καθαρά για κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων και επιβεβαιώνεται ξανά, ότι το γυναικείο σώμα εξακολουθεί να θεωρείται από κάποιους δημόσιο πεδίο σχολιασμού. Και ναι, μάλλον πρέπει να μιλήσουμε ξανά για την έμφυλη βία.

Οι κάμερες που προορίζονταν για την ασφάλεια, χρησιμοποιούνταν για ακριβώς το αντίθετο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άνδρες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των τραμ, εστιάζοντας σε σημεία του σώματος γυναικών, όπως τα πόδια, οι μηροί, το στήθος και το πρόσωπό τους. Οι φωτογραφίες συνοδεύονταν από σεξιστικά σχόλια, υποτιμητικά αστεία και παρατηρήσεις για την εμφάνιση των γυναικών. Αλήθεια τώρα;

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι, ίσως, ότι οι γυναίκες που καταγράφονταν δεν γνώριζαν καν ότι είχαν μετατραπεί σε «αντικείμενο σχολιασμού και συζήτησης». Επιβιβάζονταν σε ένα τραμ για να πάνε στη δουλειά τους, στο σπίτι τους ή να βγουν με τους φίλους τους, χωρίς να φαντάζονται, ότι κάποιος παρακολουθούσε το σώμα τους μέσα από μια οθόνη.

Πώς μια γυναίκα «φώτισε» την υπόθεση που έχει «παγώσει» το Μιλάνο

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν μια επιβάτισσα παρατήρησε έναν οδηγό εκτός υπηρεσίας να κοιτάζει στο κινητό του μια συνομιλία που περιείχε τις επίμαχες εικόνες. Καθώς καθόταν απέναντί του, αντιλήφθηκε ότι οι φωτογραφίες προέρχονταν από τις κάμερες ασφαλείας του τραμ. Τράβηξε φωτογραφία της οθόνης και απευθύνθηκε σε γνωστή φεμινίστρια ακτιβίστρια, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και την εταιρεία μεταφορών. Χωρίς τη δική της παρέμβαση, μάλλον θα συνέχιζαν το «έργο» τους ανενόχλητοι για πολύ καιρό ακόμη σε βάρος ανυποψίαστον γυναικών.

Οι εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για πιθανή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε κατοικίες εργαζομένων και έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές. Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης ανακοίνωσε, ότι διερευνά την υπόθεση σε βάθος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων και η προστασία των επιβατών.

Όμως, πέρα από τη νομική διάσταση, υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν πρέπει να χαθεί μέσα στους τίτλους των ειδήσεων: καμία γυναίκα δεν επιβιβάζεται σε ένα μέσο μεταφοράς για να αξιολογηθεί, να φωτογραφηθεί ή να γίνει αντικείμενο χυδαίων σχολίων. Τα σώματα των γυναικών δεν υπάρχουν για «δημόσια κατανάλωση». Η κριτική, τα σεξιστικά σχόλια και οι αφορμές για «αστεία» είναι εντελώς άτοπα και αχρείαστα.

Κάπου εδώ, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πως, όταν τέτοιες συμπεριφορές προέρχονται από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε συστήματα ασφαλείας, η παραβίαση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή. Γιατί οι κάμερες υπάρχουν για να προστατεύουν τους πολίτες, όχι για να μετατρέπουν τις γυναίκες σε αντικείμενα χλευασμού.

