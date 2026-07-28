Γιατί το νέο Samsung Galaxy Fold8 έκανε χαμό στο Galaxy Unpacked του Λονδίνου και τι σχέση έχει ο Spiderman με όλα αυτά;

Από τους κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους στην καρδιά της τεχνολογίας, έζησα από κοντά την εμπειρία του πιο πρόσφατου λανσαρίσματος της Samsung. Δεν είστε έτοιμοι για τα νέα foldable smartphones της.

London baby! Αυτή είναι η πρώτη φράση που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό όταν ακούω Λονδίνο, καθότι είμαι millenial με ισχυρά FRIENDS references. Αλλά και αυτό ακριβώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι εκεί αφού το Λονδίνο έχει έναν δικό του, απόλυτα μοναδικό χαρακτήρα που καταφέρνει πάντα να σε γοητεύει. Είναι μια πόλη όπου το σύγχρονο τεχνολογικό της vibe δημιουργεί τέλεια αντίθεση με την κλασική βρετανική παράδοση. Εκεί που περπατάς ανάμεσα σε επιβλητικούς, γυάλινους ουρανοξύστες, ξαφνικά στρίβεις στη γωνία και συναντάς ένα διώροφο κόκκινο λεωφορείο, έναν ρετρό τηλεφωνικό θάλαμο ή τις γραφικές, ιστορικές γειτονιές που διατηρούν ανέπαφη την παλιά τους αισθητική. Σε αυτό ακριβώς το ατμοσφαιρικό σκηνικό, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκε το Samsung Galaxy Unpacked 2026 και το JennyGr ήταν εκεί.



Προορισμός μας ήταν το εμβληματικό Old Billingsgate, ένας χώρος με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ιστορία, τοποθετημένος ακριβώς δίπλα στον Τάμεση. Με τον asmr ήχο του ποταμιού δίπλα, την Tower Bridge στο φόντο και τον εντυπωσιακό ουρανοξύστη The Shard στη συνοικία Southwark ακριβώς στην απέναντι πλευρά του Τάμεση, το τοπίο αποτελούσε το ιδανικό φόντο για ένα τέτοιο event. Δημοσιογράφοι, content creators και ambassadors από κάθε γωνιά του πλανήτη συγκεντρώθηκαν εκεί, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα γεμάτη ανυπομονησία για τις νέες ανακοινώσεις.

Η νέα γενιά των Samsung foldables και η ταινία Spider-man

Μπαίνοντας στην κεντρική αίθουσα, η παρουσίαση ξεκίνησε δυναμικά με την αποκάλυψη των νέων προϊόντων. Όπως ήταν φυσικό, όλοι θέλαμε να δούμε τα νέα πρωταγωνιστικά προϊόντα της βραδιάς. Η Samsung έδειξε για ακόμα μία φορά πως τα αναδιπλούμενα κινητά δεν αποτελούν παροδικό trend, αλλά μια κατηγορία συσκευών που ήρθε για να μείνει. Συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα, το σύγχρονο design και τις χρήσιμες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που διευκολύνουν τη ζωή μας.

Η Samsung φροντίζει πάντα να στήνει οπτικά θεάματα που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. Έτσι, προς το τέλος της παρουσίασης, μία από τις πιο cool εκπλήξεις ήταν η προβολή ενός ειδικού βίντεο, το οποίο αποκάλυψε τη συμμετοχή των νέων αναδιπλούμενων συσκευών Galaxy στην ολοκαίνουργια ταινία του Spider-Man, συνδυάζοντας έξυπνα την τεχνολογία με την pop κουλτούρα και ξεσηκώνοντάς μας λίγο πριν περάσουμε στη ζώνη των δοκιμών.

Galaxy Z Fold8: Το νέα σχήμα που έγινε το προσωπικό μου αγαπημένο

Αν πρέπει να ξεχωρίσω μία συσκευή που μου έκλεψε την καρδιά από την πρώτη στιγμή, είναι το Samsung Galaxy Z Fold8. Η Samsung άλλαξε το σχήμα του κάνοντάς το λίγο πιο μικρό από ένα διαβατήριο και το αποτέλεσμα είναι ένα super κομψό και τρομερά εύχρηστο σε μέγεθος smartphone. Το νέο Fold8 είναι λεπτό, ζυγίζει μόλις 201 γραμμάρια – αποτελώντας το ελαφρύτερο Fold που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία – και κρατιέται εκπληκτικά άνετα στο ένα χέρι. Χωράει άνετα στην τσέπη ενός παντελονιού ή σε μια μικρή τσάντα, χωρίς να προσθέτει όγκο ή βάρος.



Όμως, η πραγματική αλλαγή έρχεται τη στιγμή που το κάνεις unfold. Η νέα αναλογία οθόνης αλλάζει τελείως την αίσθηση στη χρήση:

Social media friendly: Ο σχεδιασμός του ταιριάζει γάντι στις πλατφόρμες Instagram και το TikTok, όπου μπορείς να βλέπεις τα βίντεο σε full screen για να μη χάνεις στιγμή από την πληροφορία.

Ο σχεδιασμός του ταιριάζει γάντι στις πλατφόρμες Instagram και το TikTok, όπου μπορείς να βλέπεις τα βίντεο σε full screen για να μη χάνεις στιγμή από την πληροφορία. Ιδανικό για e-reading: Όταν ανοίγεις την εσωτερική οθόνη, μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικό e-book reader. Διαβάζεις άρθρα και βιβλία ξεκούραστα, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς δεύτερη συσκευή.

Όταν ανοίγεις την εσωτερική οθόνη, μετατρέπεται σε ένα εξαιρετικό e-book reader. Διαβάζεις άρθρα και βιβλία ξεκούραστα, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς δεύτερη συσκευή. Design & αντοχή : Με τη νέα τεχνολογία Flex Titanium και φωτεινότητα που φτάνει τα 3.000 nits, η οθόνη είναι πιο ανθεκτική από ποτέ και παραμένει ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από έντονο φως.

Έβαλα το Galaxy Z Fold8 στο wish list μου; Το έβαλα. Έχω αποφασίσει αν μου αρέσει περισσότερο το lavender ή το pistachio χρώμα; Όχι. Θα έχω αποφασίσει μέχρι να λήξει η προθεσμία της προπαραγγελίας; Πιθανότατα όχι.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Η απόλυτη ναυαρχίδα της σειράς

Δίπλα στο κλασικό Fold, η Samsung παρουσίασε και το Galaxy Z Fold8 Ultra, φέρνοντας για πρώτη φορά τη «βαριά σφραγίδα» Ultra στα αναδιπλούμενα smartphones της. Πρόκειται για την πιο premium και ακριβή πρόταση της εταιρείας, σχεδιασμένη για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το κορυφαίο.

Με μια θεαματική εσωτερική οθόνη 8 ιντσών, το Ultra μετατρέπεται σε ένα κανονικό φορητό γραφείο για απαιτητικό multitasking. Διαθέτει επαγγελματικό σύστημα κάμερας με κύριο αισθητήρα 200 MP, ενώ οι προηγμένες δυνατότητες Nightography απογειώνουν τις νυχτερινές λήψεις, προσφέροντας πεντακάθαρες φωτογραφίες και βίντεο ακόμα και στο πιο χαμηλό φως. Όλα αυτά συνδυάζονται με μια τεράστια μπαταρία 5.000 mAh σε ένα απίστευτα λεπτό προφίλ – μόλις 4,1 mm όταν είναι ανοιχτό. Είναι η συσκευή που απευθύνεται στους απαιτητικούς power users και creators που θέλουν την απόλυτη ισχύ στην παλάμη τους.

Galaxy Z Flip8: Στυλ και έξυπνες λήψεις

Για όσους προτιμούν κάτι πιο συμπαγές και στιλάτο, το Galaxy Z Flip8, με βάρος 180 γραμμάρια, είναι πάντα μια εξαιρετική επιλογή. Στο Flip8 ξεχωρίζουν η επανασχεδιασμένη εξωτερική οθόνη FlexWindow, η οποία πλέον τοποθετείται ως μια αυτόνομη διεπαφή καθημερινής χρήσης με ενσωματωμένο AI. Η νέα αρχική οθόνη της FlexWindow φέρνει εφαρμογές, widgets και ενέργειες απευθείας στην εξωτερική πλευρά της συσκευής και με τη λειτουργία Now Brief, λαμβάνεις έγκαιρες ενημερώσεις και έξυπνες προτάσεις για τα επόμενα βήματά σου.

Το Flip8 ξεκλειδώνει μια νέα εμπειρία λήψης φωτογραφιών και βίντεο αφού μπορείς να βγάζεις selfie βίντεο και mirror selfies με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στην εξωτερική οθόνη, hands-free λήψεις από ευέλικτες γωνίες και με το Dual Recording βίντεο ταυτόχρονα και από τη μπροστινή και από την πίσω κάμερα.

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Νέες λειτουργίες Galaxy AI σε ολόκληρη τη σειρά

Πέρα από τα ξεχωριστά τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής, η Samsung ενσωμάτωσε νέες, εντυπωσιακές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη τη νέα οικογένεια αναδιπλούμενων συσκευών. Ξεχώρισα την My FanCam, με την οποία αφού τραβήξεις ένα βίντεο, η λειτουργία αναγνωρίζει τα πρόσωπα στο πλάνο. Εσύ απλά επιλέγεις το άτομο που θέλεις και το AI αναλαμβάνει να κροπάρει και να προσαρμόσει αυτόματα το κάδρο, ώστε η εστίαση να ακολουθεί συνεχώς το συγκεκριμένο πρόσωπο καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο.

Galaxy Watch Ultra2 & Watch9: Smartwatches που νοιάζονται για την ευεξία σου

Φέτος η Samsung αναβάθμισε σημαντικά και τα smartwatches της. Το Galaxy Watch9 είναι ο ιδανικός καθημερινός σύμμαχος, ελαφρύ, κομψό και σχεδιασμένο για να το φοράς άνετα όλο το 24ωρο, παρακολουθώντας τον ύπνο και τα ζωτικά σου σημεία. Δίπλα του, το Galaxy Watch Ultra2 αποτελεί το πιο ισχυρό ρολόι της εταιρείας, φτιαγμένο από τιτάνιο, με τεράστια μπαταρία, οθόνη 5.000 nits και ειδικές λειτουργίες ακόμα και για καταδύσεις. Χάρη στο Galaxy AI, και τα δύο μοντέλα μετατρέπουν τα βιομετρικά σου δεδομένα σε πολύ απλές, χρήσιμες συμβουλές για την υγεία σου.

Χάρη στο Galaxy AI και τους εξελιγμένους αισθητήρες BioActive, τα νέα ρολόγια περνούν την παρακολούθηση της υγείας σε άλλο επίπεδο: πλέον περιλαμβάνουν πιστοποιημένη λειτουργία για τον εντοπισμό ενδείξεων υπνικής άπνοιας (μέσω μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα και των διαταραχών αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου), ενώ παράλληλα μετατρέπουν τα βιομετρικά σου δεδομένα σε απλές, πρακτικές συμβουλές για την ευεξία σου.

Η συνάντηση με τον Phuwin μετά την παρουσίαση

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και βγήκαμε στον εξωτερικό χώρο, μας περίμενε μια πολύ ευχάριστη και αυθόρμητη στιγμή. Έξω από το Old Billingsgate είχαν μαζευτεί αρκετά κορίτσια, περιμένοντας να δουν από κοντά τον Phuwin Tangsakyuen, τον ηθοποιό και ambassador της Samsung. Όταν εμφανίστηκε, ο ενθουσιασμός τους ήταν ζωγραφισμένος στα πρόσωπά τους.



Βλέποντας πόσο πολύ ήθελαν μια φωτογραφία αλλά δυσκολεύονταν από την απόσταση, μαζί με τους άλλους συναδέλφους αποφασίσαμε να βοηθήσουμε. Μας έδωσαν τα κινητά τους κι εμείς πλησιάσαμε τον Phuwin, τραβώντας όσες περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο μπορούσαμε για χάρη τους. Όταν τους τα επιστρέψαμε, η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. Ήταν μια μικρή κίνηση που έφτιαξε την ημέρα όλων μας.

Ο Phuwin Tangsakyuen που μας έκανε όλους να κοιτάξουμε χάρη στην αναστάτωση που προκάλεσαν οι θαυμάστριές του όταν τον είδαν

Η επιστροφή με μια βαλίτσα γεμάτη εικόνες

Φεύγοντας από το Old Billingsgate, με το νυχτερινό Λονδίνο να καθρεφτίζεται στα νερά του Τάμεση, σκέφτηκα πως η τεχνολογία έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς αριθμοί, επεξεργαστές και τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι συναισθήματα, είναι διευκόλυνση της καθημερινότητας, είναι οι χαρούμενες φωνές των κοριτσιών που βγάζουν φωτογραφίες το ίνδαλμά τους, είναι η ευκολία να διαβάζεις το αγαπημένο σου βιβλίο στο μετρό ανοίγοντας την οθόνη του smartphone σου.

Το Samsung Galaxy Unpacked στο Λονδίνο ήταν μια βιωματική εμπειρία που μας έδωσε μια συναρπαστική γεύση από το μέλλον. Και το μέλλον, όπως φαίνεται, είναι foldable, AI friendly και απίστευτα στιλάτο!

* Όλες οι νέες συσκευές (Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy Watch9 και Watch Ultra2) είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία από τις 22 Ιουλίου 2026. Μπορείτε να τις προπαραγγείλετε απευθείας από το επίσημο ελληνικό site της Samsung (samsung.com/gr), καθώς και μέσω των μεγάλων αλυσίδων τεχνολογίας και παρόχων στην Ελλάδα. Η επίσημη διάθεση των συσκευών στα καταστήματα και οι παραδόσεις των πρώτων παραγγελιών ξεκινούν στις 7 Αυγούστου 2026.