ADAYS 2026: Η πρωτοβουλία που γίνεται θεσμός στην Αθήνα

H πρωτοβουλία A_DAYS αναδεικνύει τις δυνατότητες της ψηφιακής υπαίθριας επικοινωνίας ως ενός σύγχρονου εργαλείου πολιτιστικής προβολής

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, η δράση A_DAYS που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, επιστρέφει και φέτος, συνεχίζοντας να φέρνει τον πολιτισμό στον αστικό ιστό και να μεταμορφώνει την καθημερινή διαδρομή χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών σε μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

Τι σημαίνει A_DAYS;

Ο όρος A_DAYS έχει ως κεντρικό άξονα αναφοράς την Αθήνα με πλήρη τίτλο Athens Digitized Art Displays αποτυπώνοντας πλήρως την ουσία της δράσης:

DIGITIZED ART : Αναφέρεται σε μοναδικά αρχαία και νεότερα μνημεία καθώς και έργα τέχνης (όπως πίνακες, γλυπτά ή ιστορικά έργα) που έχουν ψηφιοποιηθεί ή μετατραπεί σε ψηφιακές μορφές, προκειμένου να προβληθούν σε οθόνες ή μέσω ψηφιακών μέσων. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε σύγχρονη τέχνη που έχει δημιουργηθεί ή σχεδιαστεί ειδικά για ψηφιακές οθόνες.

: Αναφέρεται σε μοναδικά αρχαία και νεότερα μνημεία καθώς και έργα τέχνης (όπως πίνακες, γλυπτά ή ιστορικά έργα) που έχουν ψηφιοποιηθεί ή μετατραπεί σε ψηφιακές μορφές, προκειμένου να προβληθούν σε οθόνες ή μέσω ψηφιακών μέσων. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε σύγχρονη τέχνη που έχει δημιουργηθεί ή σχεδιαστεί ειδικά για ψηφιακές οθόνες. DISPLAYS: Δηλώνει ότι τα αρχαία και νεότερα μνημεία καθώς και τα έργα τέχνης προβάλλονται ή εκτίθενται σε δημόσιους ή προσβάσιμους χώρους. Αυτές οι “εκθέσεις” είναι ψηφιακές οθόνες τοποθετημένες σε στάσεις λεωφορείων ή άλλες ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες στην Αθήνα.

Στη φετινή δράση συμμετέχουν αλφαβητικά:

Η πρωτοβουλία A_DAYS αναδεικνύει τις δυνατότητες της ψηφιακής υπαίθριας επικοινωνίας ως ενός σύγχρονου εργαλείου πολιτιστικής προβολής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μουσείων και διευρύνοντας το κοινό τους. Μέσα από τη δυναμική προβολή των συλλογών τους, τα μουσεία αποκτούν μεγαλύτερη προβολή, προσελκύουν νέους επισκέπτες και δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς με το κοινό, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας για να μεταφέρουν τον πολιτισμό εκεί όπου κινείται καθημερινά η ζωή της πόλης.

Με τη δύναμη της εικόνας και της καινοτομίας, η Αθήνα αποκτά για ακόμη μία χρονιά έναν ανοιχτό χώρο πολιτιστικής έκφρασης, όπου η πολιτιστική κληρονομιά, η σύγχρονη δημιουργία και η ψηφιακή τεχνολογία συνυπάρχουν στον δημόσιο χώρο. Για την Politis Group, οι ψηφιακές οθόνες δεν αποτελούν μόνο ένα σύγχρονο μέσο εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισης, αλλά και ένα ισχυρό μέσο πολιτιστικής προβολής, ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου που ενημερώνει, εμπνέει και συνδέει τους ανθρώπους με τον πολιτισμό. Η δράση A_DAYS επιβεβαιώνει ότι τα ψηφιακά μέσα υπαίθριας προβολής μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσα επικοινωνίας, αλλά και ως φορείς πολιτισμού, προσφέροντας στα μουσεία ένα νέο κανάλι προβολής και στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία επαφής με την τέχνη.

Για ακόμη μία χρονιά, η Αθήνα αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός δεν περιορίζεται στις αίθουσες μουσείων, αρχαιολογικούς χώρους, γκαλερί, πολιτιστικά κέντρα, αλλά μπορεί να ζει, να κινείται και να εμπνέει μέσα στην ίδια την πόλη.

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