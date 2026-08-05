Ο Κωνσταντίνος Θεμελής φωτογραφίζει όσα μαγικά συμβαίνουν στον νυχτερινό ουρανό

Ο αστροφωτογράφος τοπίου Κωνσταντίνος Θεμελής ταξιδεύει και φωτογραφίζει τον νυχτερινό ουρανό, καταγράφοντας όσα δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι

Ο Κωνσταντίνος Θεμελής, αστροφωτογράφος τοπίου με καταγωγή από τον Βόλο, φωτογραφίζει τον νυχτερινό ουρανό καταγράφοντας όσα συναρπαστικά συμβαίνουν σε αυτόν. Ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του πλανήτη και αποτυπώνει την ομορφιά της φύσης και τη μαγεία του έναστρου ουρανού.

Με αφετηρία την αγάπη του ως παιδί για τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τη φυσική, άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά με την αστροφωτογραφία. Όπως θα μου πει, στο έτος των σπουδών του το 2012, παρακολούθησε το μάθημα Φυσικής του καθηγητή και επιστήμονα κ. Ερωτόκριτου Κατσαβουνίδη. Και κάπως έτσι, η αστρονομία τον γοήτευσε.

«Δεν έχω σπουδάσει φωτογραφία. Ήμουν, όμως, αρκετά περίεργος ώστε να διαβάσω και να μάθω μόνος μου όσο περισσότερα μπορούσα. Θέλοντας, να αποτυπώσω τον νυχτερινό ουρανό, αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή το 2013».

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