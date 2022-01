Online Agenda: 15 προτάσεις με εκδηλώσεις που γίνονται διαδικτυακά, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο αξιόλογες προτάσεις για εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε διαδικτυακά σήμερα, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

I am Afro Greek. Black portraiture in Greece: Online προβολή του φιλμ της Adéọlá Naomi Adérè̩mí από το State of Concept Athens

Το State of Concept ξεκινά το δημόσιο πρόγραμμα αυτής της χρονιάς, παρουσιάζοντας ένα project της Adéọlá Naomi Adérè̩mí στα πλαίσια της έκθεσης «Kapwani Kiwanga: Deposits». Το 2018, πριν την πανδημία, η Adéọlá Naomi Adérè̩mí μαζί με την Jackie Abhulimen πήραν συνεντεύξεις από Αφροέλληνες πολίτες και κατοίκους, συζητώντας ιδέες γύρω από τον ρατσισμό, την ταυτότητα, την οικοδόμηση του έθνους αλλά και τις απόψεις τους σχετικά με αυτόν τον νεοσύστατο όρο, σε ένα νέο φιλμ, το οποίο θα προβληθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, στις 19:00, μέσω Facebook live stream του State of Concept Athens, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους Jerome Kaluta, Jessica Anosike και Adéọlá Naomi Adérè̩mí.

Πέμπτη 20/1, 21:00

Δωρεάν

