Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις στην πόλη: 10 προτάσεις για την Κυριακή 10 Απριλίου

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε προτάσεις με μερικές από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις για να παρακολουθήσετε στην πόλη σήμερα, Κυριακή 10 Απριλίου 2022.

KinderDocs: Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Shadow Game, συζήτηση και masterclass με τη σκηνοθέτιδα Els Van Driel

Το KinderDocs φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Shadow Game» των δημοσιογράφων-σκηνοθετών Eefje Blankevoort και Els van Driel. Μια ιστορία ενηλικίωσης, που αφηγείται την περιπετειώδη διαδρομή στην Ευρώπη ασυνόδευτων εφήβων προσφύγων. Μετά την προβολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 την Κυριακή 10 Απριλίου, θα ακολουθήσει συζήτηση και masterclass με τη σκηνοθέτιδα Els Van Driel, με θέμα: From Syria to Ukraine and Beyond: Children on the Move.

Κυριακή 10 Απριλίου, 11:00



Η ταινία κατάλληλη για ηλικίες από 11 ετών και άνω.

Εισιτήριο προβολής ταινίας: 6€. Κόστος masterclass: 10€. Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο Οδού Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου. Τηλέφωνο: 210 345 3111. Email: [email protected] | https://www.benaki.org