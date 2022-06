Rockwave 2022: Επιστροφή στο Τerra Vibe – Το τελικό line up του φεστιβάλ

Το Rockwave Festival επιστρέφει επισήμως στο Τerra Vibe στις 22 Ιουλίου, με τους Social Distortion, Amenra και τρία ακόμα «καυτά» συγκροτήματα που μόλις ανακοινώθηκαν

Tο Rockwave lineup της πολυαναμενόμενης, πρώτης εμφάνισης των Social Distortion στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών από τα πιο «καυτά» συγκροτήματα για τις σκηνές που κάθε ένα εκπροσωπεί.

Οι Allochiria θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά post/sludge metal σχήματα που υπάρχουν στη χώρα μας και τα live τους συζητιούνται εδώ και αρκετά χρόνια σε γνωστά ψηφιακά καφενεία.

Ο Κροταλίας εκπροσωπεί στο φετινό Rockwave την αναδυόμενη ελληνόφωνη punk σκηνή της χώρας μας και με τις τραγουδάρες του, είμαστε σίγουροι ότι θα μας «τσιμπήσει» άγρια.

Οι Half Gramme of Soma, μπαρουτοκαπνισμένοι ήρωες του ελληνικού heavy rock επιστρέφουν ξανά σε μεγάλο σανίδι για να ξεκινήσουν το party του Rockwave. Το Line up της Παρασκευής 22/7/2022 έχει διαμορφωθεί ως εξής: Social Distortion, Amenra, Allochiria, Κροταλίας, Half Gramme of Soma.