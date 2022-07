Τα Ancho τώρα και στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης

Η απόλυτη Do It Yourself εμπειρία περιμένει τον επισκέπτη των Ancho μέσα από ένα μενού απλό, πιστό στον street χαρακτήρα των Ancho αλλά και στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα που αποτελεί και την απόλυτη πηγή έμπνευσής τους

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία που μετρά 10 ολόκληρα χρόνια και 3 καταστήματα σε Χαλάνδρι, Κηφισιά και Γλυφάδα, ένα νέο κατάστημα Ancho ανοίγει τις πόρτες του στην οδό Αιόλου 25, έτοιμο να υποδεχτεί τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας. Σε ένα διώροφο κτίριο στην hip πλατεία Αγίας Ειρήνης, τον απόλυτο street food προορισμό της πόλης, τα μεξικάνικα street vibes συναντούν το καλιφορνέζικο coolness των burrito bars σε ένα fast casual spot με το ιδιαίτερο concept των Ancho που βασίζεται στην απόλυτη γευστική ελευθερία, τις ξεχωριστές γεύσεις και τα αρώματα και φυσικά τη μοναδική fiesta ατμόσφαιρα.

Η απόλυτη Do It Yourself εμπειρία περιμένει τον επισκέπτη των Ancho μέσα από ένα μενού απλό, πιστό στον street χαρακτήρα των Ancho αλλά και στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα που αποτελεί και την απόλυτη πηγή έμπνευσής τους. Αρχικά, διαλέγεις τη βάση που επιθυμείς μέσα από διάφορες επιλογές όπως nachos, chivichangas και burrito bowls και φυσικά την αγαπημένη τριάδα της Tex-Mex κουζίνας - tacos, burritos και quesadillas! Στη συνέχεια, επιλέγεις τη γέμισή σου ανάλογα με τη διάθεση και τις προτιμήσεις σου. Θα βρεις σιγομαγειρεμένο για ώρες μοσχάρι barbacoa, χοιρινό carnitas με chipotle paste, χειροποίητο χοιρινό γύρο Al Pastor, chicken asada αλλά και spicy shrimps που μπορείς μάλιστα να συνδυάσεις και με κρέας για μια surf ‘n turf εμπειρία. Σειρά έχουν τα extras και οι salsas, φτιαγμένες με μεξικάνικες πιπεριές όπως jalapeno, serrano, habanero και chipotle, από την ήπια έντασης ranchera μέχρι την ghost pepper sauce - επιλογή για τους πολύ “τολμηρούς” που αγαπούν τις αληθινά spicy γεύσεις.

Στα sides μπορεί κανείς να βρει ψητές jacket ή armadillo πατάτες, τραγανά tortilla chips εμπνευσμένα από τους πολύβουους δρόμους του Μεξικό και το cultural blend τους. Στο μενού υπάρχουν και signature dishes όπως steak quesadilla με ψητό μοσχάρι σχάρας και Monterey Jack cheese, shrimp tacos και Cali burrito με tortilla ολικής άλεσης, ψητό κοτόπουλο και mesclun. Για το vegetarian crowd υπάρχουν πιάτα βασισμένα στο βιολογικό tofu, πάντα με μεξικάνικο twist.

Frozen margaritas και μεξικάνικες - μεταξύ άλλων - μπύρες συνοδεύουν ιδανικά το φαγητό, ενώ για ένα γλυκό φινάλε σας περιμένουν λαχταριστά χειροποίητα churros, πασπαλισμένα με ζάχαρη και κανέλα έτοιμα να βουτηχτούν σε ελαφρώς spicy Mayan σοκολάτα και dulce de leche.

Όλα, ανεξαιρέτως, τα υλικά είναι ολόφρεσκα, άλλωστε εδώ δεν υπάρχουν καταψύξεις ή φούρνοι μικροκυμάτων. Όλα φτιάχνονται στην κουζίνα καθημερινά, όπως το ολόφρεσκο guacamole από ώριμα, γεμάτα γεύση αβοκάντο, που ανανεώνεται κάθε 2 με 3 ώρες και τα λαχταριστά nachos που κόβονται καθημερινά στο χέρι.

Η απόλυτη εμπειρία Ancho Mexperience απλώνεται σε όλη την πόλη, σε χώρους που επικρατούν η ανεπιτήδευτη διακόσμηση, το φιλικό service και τα casual vibes. Μένει μόνο να την ανακαλύψεις!