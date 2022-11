Τo Butterfly ξέρει από λαχταριστό brunch, yummy κοκτέιλς και σωστό φλερτ

Μετά την συμμετοχή του στο Survivor, ο Xάρης Γιακουμάτος φέρνει μια όαση στην πόλη με χορταστικό brunch, υπέροχα after work cocktails και τα πιο instagramable neon lights

O λόγος για το Butterfly, το μαγαζί που άνοιξε στην Αθήνα ο κάποτε παίκτης του Survivor, Xάρης Γιακουμάτος. Το κοινό τον γνώρισε μέσα από το reality επιβίωσης, ωστόσο αυτήν την φορά μας ξανασυστήνεται μέσα από το μαγαζί του, το οποίο πέρα από μοναδική αισθητική, φέρνει πολλά ακόμη που μπορείς να απολαύσεις σε μια καθημερινή ημέρα ή τα Σαββατοκύριακα.

Ένα πέρασμα από το Χαλάνδρι και το Butterfly θα καλύψει τα γούστα και των πιο απαιτητικών, αφού πέρα από μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, μπορείς να βρεις νόστιμα φαγητά, ποτά και flirty διάθεση (τι άλλο να ζητήσει κανείς;). Σύμφωνα με τον Χάρη τίποτα δεν είναι τυχαίο στο Butterfly: «Η προηγούμενη επιχείρησή μου λεγόταν Life, γιατί πάντα αναρωτιόμουν τι σημαίνει "ζωή". Ψάχνοντας ένα όνομα γι' αυτό το μαγαζί τώρα, βρήκα ότι η "πεταλούδα" ερμηνεύεται ως αναγέννηση», δηλώνει ο ίδιος.

Αν θέλεις να ξεφύγεις για λίγο από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και να βρεθείς σε ένα μέρος με όμορφη, ζωντανή αλλά και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, το Butterfly είναι η ιδανική επιλογή. Και αυτό γιατί, ανοίγοντας την πόρτα του μαγαζιού, είναι σαν να βγαίνεις αυτομάτως από τους γρήγορους ρυθμούς της πρωτεύουσας και να μεταφέρεσαι σε μια όαση, αφού η απουσία των τείχων σε συνδυασμό με τα πολλά φυτά που βρίσκονται τριγύρω, δημιουργούν μία καλοκαιρινή αίσθηση όλες τις εποχές του χρόνου.

Αυτό ακριβώς ήθελε να πετύχει ο ιδιοκτήτης του. Ο Χάρης, μεταξύ άλλων, αγαπά να ασχολείται και με την αισθητική του χώρου, κάτι το οποίο παίρνει στα σοβαρά όπως φαίνεται και από την διακόσμηση του Butterfly: «Το μαγαζί άνοιξε τον Ιούνιο του 2017 και το έστησα από το μηδέν. Φαντάσου έψαχνα ένα ένα τα έπιπλα και τα αντικείμενα μέσα από αγγελίες. Τα αγόρασα από σπίτια και όλα τους έχουν μια ιστορία να πουν», μας εξήγησε ο Χάρης Γιακουμάτος σχετικά με την ρετρό και σπιτική διακόσμηση που υπάρχει στο μαγαζί.

Ενώ βλέποντας εικόνες του Butterfly, το μάτι μας πέφτει κατευθείαν πάνω στην βιβλιοθήκη, σε σχήμα πεταλούδας.

Αυτό που έχει κάνει το μαγαζί να ξεχωρίσει πέρα από την αισθητική του και τα instragram friendly μοτίβα με neon lights, είναι φυσικά το εξαιρετικό του brunch. Μην απορήσεις λοιπόν αν δεις το feed σου να γεμίζει με φωτό των quotes στους τοίχους του μαγαζιού, όπως «Dream like a Caterpillar, live like a butterfly» και «You only live once».

Όσον αφορά το brunch του, δεν είναι τυχαίο που τα Σαββατοκύριακα ο κόσμος του Χαλανδρίου (και όχι μόνο) σχηματίζει ουρές για να προλάβει κάποιο από τα τραπέζια του Butterfly. Ευτυχώς είναι πολλά και σίγουρα όλο και κάποιο θα πετύχεις αν έρθεις από νωρίς. Τι αξίζει τώρα να δοκιμάσεις από το μενού του; Mε απόλυτη βεβαιότητα θα σου πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Burtterfly Plate, με scrabbled eggs, μπείκον, λουκάνικα, κρουασάν, φρούτα, pancakes και σοκολάτα, το οποίο αποτελεί το ιδανικό πρωινό για κάθε πεινασμένο επισκέπτη.

Στις επιλογές θα βρείς και σαλάτα Butterfly με γαλοπούλα καπνιστή, αυγό, avocado, flakes γραβιέρας και vinaigrette εσπεριδοειδών, ενώ το μαγαζί δεν αφήνει και τους επισκέπτες για γλυκό παραπονεμένους, αφού με Pancake Tower, το οποίο περιλαμβάνει πέντε pancakes, γκοφρέτες, τριμμένο μπισκότο και πραλίνα σοκολάτας -ποιος δεν θα ήταν ευτυχισμένος;

Ανοιχτό από τις 7 το πρωί για καφέ και πρωινό, μέχρι αργά το βράδυ για κοκτέιλ, στη μπάρα και τα τραπέζια του Butterfly, ο κόσμος αλλάζει, δουλεύει, συζητάει, κοινωνικοποιείται, γίνεται μια παρέα. Άλλωστε η flirty διάθεση του μαγαζιού είναι διάχυτη. Αυτό φαίνεται κι από τη λίστα των εξωτικών του κοκτέιλ, τα οποία σε ταξιδεύουν σε τροπικούς προορισμούς, σε χαλαρώνουν και σε παρασύρουν σε ένα ασύγκριτο παιχνίδι γεύσεων και αισθήσεων.

Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Μπορείς να ανακαλύψεις τους λαχταριστούς θησαυρούς του Butterfly μπαίνοντας στο ψηφιακό μενού του ή ακόμη καλύτερα να το επισκεφτείς in real life, στην Λεωφόρος Πεντέλης και Στρατάρχου Παπάγου 5, στο Χαλάνδρι (τηλ.: 2106896007). Live like a butterfly!

