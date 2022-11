Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Η live μεταγλώττιση παιδικής ταινίας που θα δούμε στο Μέγαρο Μουσικής

Η live μεταγλώττιση που θα γίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής

Αυτή είναι η 5η χρονιά για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Αν δεν το έχεις ακούσει, είναι γιατί τις προηγούμενες 2 χρονιές έχασε την αίγλη του, εξαιτίας της πανδημίας, αλλά φέτος επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ.

Από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, έως την Κυριακή, 20, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και οι κινηματογράφοι Κηφισιά Cinemax 1& 2 και ΔΑΝΑΟΣ, θα γεμίσουν με προβολές για ιστορίες συμπερίληψης, κατάρριψης στερεοτύπων, περιβαλλοντικής αφύπνισης και ψηφιακής συνείδησης.

Εμείς μιλήσαμε με την Ευγενία Δελιαλή, ηθοποιό και συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, που συμμετέχει από τότε που ξεκίνησε, το οποίο προετοιμάζεται όλη τη χρονιά για να βγάλει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Διευθύντρια είναι η Καλλιόπη Χαραλάμπους, η οποία πήρε την απόφαση, όταν είδε ότι υπήρχε κενό σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τις ταινίες. Μεταξύ άλλων, υπάρχει κάτι που δεν βλέπουμε γενικά στο φεστιβάλ και αποτελεί ιδέα του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ.

Το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, πάνω στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, θα υπάρχει η προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ ταυτόχρονα, 4 ηθοποιοί θα κάνουν ταυτόχρονη μεταγλώττιση. Η Ευγενία Δελιαλή, ο Αλέξανδρος Σιάτρας, η Αθηνά Μουστάκα και η Λήδα Πλατσή.

«Είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει. Είναι σαν να ενώνεις το θέατρο με τον κινηματογράφο. Έχουμε ήδη μεταγλωττίσει στο στούντιο τις ταινίες για τις προβολές, αλλά εκείνη την ώρα, υπάρχει μία θεατρικότητα πάνω στη σκηνή», μου εξηγεί η Ευγενία ενώ με ενημερώνει ότι τα παιδιά από κάτω ξετρελαίνονται με όλη την εμπειρία, που διαρκεί λίγο παραπάνω από 1 ώρα.

Η επιστροφή λοιπόν του Φεστιβάλ, έτσι όπως το γνωρίσαμε, είναι γεγονός. "As it was" όπως λένε και οι ίδιοι, αλλά θα είναι και #tokatiallo. Οι προβολές από Δευτέρα έως Παρασκευή θα απευθύνονται σε σχολείο, ενώ το Σαββατοκύριακο (19-20 Νοεμβρίου) θα μπορέσουμε να δούμε ταινίες σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι του Φεστιβάλ είναι ότι οι προβολές είναι διαθέσιμες για τα σχολεία και τον υπόλοιπο χρόνο, ενώ κάποιες θα διατίθενται ψηφιακά, με ένα μικρό κόστος, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και τα παιδιά εκτός Αττικής. Εδώ θα βρεις όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.