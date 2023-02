TGI FRIDAYS™: Απόκριες με cocktails, από τον κόσμο της Wednesday Addams

Αυτές τις Απόκριες τα TGI FRIDAYS™ κρύβουν ένα σαγηνευτικά dark σκηνικό βγαλμένο από την φαντασία του Tim Burton και τους ήρωες της σειράς Wednesday

Αν αναρωτιέστε τι κοινό μπορεί να έχουν οι Απόκριες με την ακαδημία Nevermore και την αγαπημένη όλων πλέον σειρά Wednesday, η απάντηση θα βρίσκεται από τις 7 Φεβρουαρίου σε όλα τα TGI FRIDAYS™ . Με το attitude της Wednesday “We don’t hug” και τη νέα limited edition λίστα από cocktails, η Δευτέρα, η πιο spooky μέρα της εβδομάδας στα TGI FRIDAYS™ γίνεται Παρασκευή!

We don’t hug, we only drink.

Δίλημμα ή πρόκληση, όπως και αν το δει κανείς, τα cocktails Love or Woe σας καλούν να επιλέξετε ανάμεσα στην τρυφερή αγάπη που εκπέμπει η Enid ή την σαγηνευτική θλίψη της Wednesday Addams. Αινιγματικό και αντισυμβατικό όπως και η Wednesday, το Woe φτιάχνεται με Havana Club Añejo 3 Años, falernum liqueur, σιρόπι πικραμύγδαλο, φρέσκο χυμό λεμονιού, blackberry liqueur, Blue Curacao και γρεναδίνη, ενώ το Love ενισχύεται με Blue Curaçao.

Άκρως παιχνιδιάρικο το Play with Enid, με Absolut Vodka, Blue Curacao, σιρόπι μάνγκο, φρέσκο lime, χυμό μήλου και raspberries, μας χαρίζει την ζωντάνια και τον πηγαίο συναισθηματισμό της Enid που τελικά κατέκτησε και την ίδια την Wednesday.

Από τη limited edition λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει, το Τhing, ο αγαπημένος όλων πιο αφανής ήρωας της σειράς. Σκοτεινό αλλά και γλυκό, το Thing φτιάχνεται με Havana Club Añejo 3 Años, σιρόπι βιολέτα, πουρέ από passion fruit, margarita mix και blackberries.

Συνδυάστε τα νέα cocktails με τις αγαπημένες γεύσεις των TGI FRIDAYS™, μπείτε στο κλίμα της Αποκριάς και αφεθείτε στον μυστηριώδη κόσμο της Wednesday Addams.

Σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays™ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 7 – 26 Φεβρουαρίου.

