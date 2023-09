Burger Fest Vol 9: 21-24 Σεπτεμβρίου και 28-1 Οκτωβρίου στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι!

Το φθινόπωρο έφτασε και μαζί με αυτό έρχεται και το γνωστό και μη εξαιρετέο... Back to School!

Όταν όμως πρόκειται για το Πανεψηστήμιο του Burger Fest Vol 9, το Back to School περνά σε μια άλλη, πεντανόστιμη διάσταση στην οποία θα θέλουν να μπουν ακόμα και οι πιο ασυνεπείς φοιτητές!

Ο πιο γευστικός θεσμός της πόλης, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival στην Ελλάδα αφιερωμένο στο burger, έρχεται για ένατη φορά για δύο ζουμερά και γευστικά τετραήμερα! Aπό τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου και από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 01 Οκτωβρίου, το Αμαξοστάσιο στο Γκάζι θα γίνει το αγαπημένο σου σημείο της πόλης, αφού εκεί θα περάσεις τις πιο νόστιμες φοιτητικές στιγμές σου.

Τo Burger Fest επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, έχοντας έναν πολύ σημαντικό σκοπό, να σου δώσει το πτυχίο σου με Άριστα! Είσαι έτοιμος να μάθεις, όχι μόνο να τρως, αλλά και να ψήνεις;

Στιγμές για δυνατούς... παίκτες

Περνώντας την Πύλη του Πανεπιστημίου, μια σειρά από burger houses, θα είναι εκεί για να σε μυήσουν στην Τέχνη του burger, ανάμεσα στα οποία τα Caprus, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash'n Bun, Tarantino Burgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van και Tyson αλλά και... More to come!

Πριν απολαύσεις το φαγητό σου και επιδοθείς στο ρυθμό του Πανεψιστημίου, μπορείς να πιεις τον καφέ σου από το περίπτερο του LOT51 ή να ξεκινήσεις με ένα cocktail από τα TGI Fridays, θα είναι διαθέσιμα γύρω από τις Πανεψηστημιακές αίθουσες, εξασφαλίζοντας ότι η κάθε γουλιά θα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά στην απόλυτη εμπειρία που αναμένεται να ζήσεις!

Παράλληλα, γλυκές λιχουδιές από τα SweetSpoon Athens, Zuccherino και Λουκουμάδες “Μποέμ” θα δώσουν μια γλυκιά νότα, στις ήδη πολλές που θα έχεις τη χαρά να απολαύσεις έχοντας στα πόδια σου ένα εντυπωσιακό μουσικό line up με DJ Sets και Live Acts, όπως οι Stereo MCs, ο Εισβολέας, οι Alcatrash, Yucatan και πολλοί άλλοι, που θα σε ξεσηκώσουν σε έναν ακούραστο συναυλιακό ρυθμό.

Food challenges και Grill masters, #esyperases;

Επειδή όμως ξέρεις πως για να πάρεις το Πτυχίο σου, δεν αρκεί να παρακολουθείς τις παραδόσεις, αλλά θα πρέπει να ανταποκριθείς και στις εξετάσεις, στο Burger Fest θα έχεις τη δυνατότητα να αποδείξεις πως το να αριστεύσεις, είναι για σένα εύκολη υπόθεση!

Πρώτο milestone, η συναναστροφή με τους Grill Masters του Burger Fest, αφού ένα burger που σέβεται τον εαυτό του δε μπορεί να μη γίνει αντικείμενο εκπαίδευσης στα πιο διασκεδαστικά masterclasses. Έτσι, σε συνεργασία με τη Weber, κάθε απόγευμα καταξιωμένοι Grill Masters, όπως ο Τίμος Ζαχαράτος, θα είναι εκεί για να σε μυήσουν στην Τέχνη του πιο ζουμερού ψησίματος και να μοιραστούν τα μυστικά τους με κάθε επίδοξο ψήστη!

Παράλληλα, μια σειρά από διασκεδαστικές δράσεις, όπως food challenges, για τους πιο τολμηρούς, photo opportunities σε corners που αξίζει να ανακαλύψεις, καθώς επίσης και Kids Area, για να φέρεις μαζί σου και τα παιδιά σου, αφού δεν υπάρχει όριο ηλικίας στην μάθηση, θα είναι εκεί για να σου αποδείξουν πως στην Πανεψηστημιούπολη, οι επιλογές για εξερεύνηση και απόλαυση θα είναι πολλές!

Στο φετινό Burger Fest, τα burgers γίνονται τροφή για σκέψη, ενώ κάθε μπουκιά μας επισφραγίζει την αξία της γνώσης! Στα έδρανα του Πανεψηστημίου, γινόμαστε όλοι φοιτητές, για να ζήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό ταξιδι στην Επιστήμη και την Τέχνη του burger!

Εσύ, έκανες την εγγραφή σου;

TICKETS:

Εδώ

21-24 Σεπτεμβρίου και 28-1 Οκτωβρίου στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι!