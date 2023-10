Πού τρώμε καλό και οικονομικό sushi στην Αθήνα;

Ας ανακαλύψουμε μαζί τα spots εκείνα που σερβίρουν ποιοτικά και, ταυτόχρονα, οικονομικά rolls, για όλους τους sushi lovers της παρέας

Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο σε όλους τους sushi lovers εκεί έξω. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα θέμα για το που θα βρείτε το καλύτερο σούσι και έφτασε επιτέλους η στιγμή που θα ξαναμιλήσουμε για αυτό. Και, επειδή αγαπάμε το σούσι, αλλά ακόμα περισσότερο, αγαπάμε το καλό και οικονομικό σούσι, συγκεντρώσαμε κάποια μαγαζιά που έχουν ποιοτικά και, ταυτόχρονα, φθηνά rolls. Are you ready to roll?

Koi Sushi Bar

Αγαπημένο, κλασσικό και σταθερή, πλέον, αξία στο χώρο του σούσι, το Koi, εδώ και κάποια χρόνια, μας έχει συστήσει το ποιοτικό και φθηνό σούσι. Και, ενώ, για πολύ καιρό πιστεύαμε πως αυτά τα δύο δεν πήγαιναν μαζί, το Koi ήρθε για να μας διαψεύσει. Ένα street food σουσάδικο για όλες τις ώρες και τις διαθέσεις που προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Διεύθυνση: Απόλλωνος 1, Αθήνα 10557 (κεντρικό κατάστημα)

Τηλέφωνό: 2103211099

