Ο Mall Grab έρχεται να ταρακουνήσει το dancefloor του EDEN, αυτήν την Κυριακή 26/11

Sundays are for lovers και αυτήν την Κυριακή, στο Ωδείο Αθηνών

Ο Αυστραλός παραγωγός MALL GRAB, ένας από τους σύγχρονους τιτάνες της ηλεκτρονικής σκηνής και πιο περιζήτητους DJ του κόσμου, καταφθάνει στην Αθήνα και υπόσχεται να ταρακουνήσει, όπως μόνο αυτός ξέρει, το dancefloor του EDEN, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών.



Μαζί του οι I. JORDAN και CHLOÉ CAILLET σε ένα από τα καλύτερα lineups που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.



Το πάρτι θα ανοίξει ο Jay Jay.

❯ ❯ MALL GRAB

Ο Jordon Alexander Lee, a.k.a. Mall Grab, εξερευνά τις ρίζες της house και της techno παίζοντας σε επικίνδυνα ψηλές συχνότητες και αδιαφορώντας για τα όρια μεταξύ μουσικών ειδών. Ο διαρκώς εξελισσόμενος ήχος του διατηρεί όμως πάντα ένα σταθερό μοτίβο - την ακατέργαστη ενέργειά του. Ο Αυστραλός Mall Grab κατόρθωσε, τα τελευταία έξι χρόνια, να καθιερωθεί και να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη στην ηλεκτρονική σκηνή. Με έδρα το Λονδίνο, τροφοδοτεί πλέον το κοινό του με πολυάριθμες κυκλοφορίες στη δική του δισκογραφική εταιρία, «Looking For Trouble», διοργανώνει πάρτι και δουλεύει ακατάπαυστα πάνω σε νέα projects, ενώ παράλληλα «τρέχει» και τη δισκογραφική εταιρεία «Steel City Dance Discs».

❯ ❯ I. JORDAN

Ι. JORDAN, με έδρα το Λονδίνο, είναι από τ@ πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες της dance μουσικής. Με DJ residencies και προώθηση DIY πάρτι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, για το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας, τ@ I. JORDAN το 2019 έκανε το βήμα να κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τη δική του πρωτότυπη μουσική με άμεσο αντίκτυπο. Η κυκλοφορία πολυάριθμων singles στην εταιρεία Local Action σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις στο Boiler Room και το Keep Hush, τ@ είδαν να επιλέγονται ως ένα βασικό όνομα που πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι, με μεγάλη υποστήριξη από τους Ben UFO, Caribou, Sherelle, Four Tet, Annie Mac, Bradley Zero και άλλους.

❯ ❯ CHLOE CAILLET

Η Chloé Caillet είναι ένα ανερχόμενο παγκόσμιο είδωλο της νυχτερινής ζωής. Παραγωγός και DJ, η γκάμα της Caillet είναι τόσο εκλεκτική όσο και το γούστο της - έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ και χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως τα Glastonbury, Ushuaïa, Pacha και Brooklyn Mirage, ενώ παραμένει στον παλμό του κόσμου της μόδας με μια σειρά από after-party στην πασαρέλα, συμπεριλαμβανομένων των Louis Vuitton, Burberry και Miu Miu.

❯ ❯ JAY JAY

O Jay Jay, κατά κόσμον Ιάσονας Οικονόμου, χαρίζει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστές μουσικές επιλογές σε επιλεγμένους χώρους της Αθήνας και όχι μόνο. Τα DJ σετ του χαρακτηρίζονται από ελευθερία αυτοσχεδιασμού και μοναδικό γούστο, ενώ κινείται με άνεση σε διάφορα μουσικά είδη, από house και tech μέχρι funk και μελωδικά beats.



Με freestyle μουσικές και μικρές δόσεις από Detroit, o Jay Jay είναι από τους πιο κατάλληλους για ένα δυνατό DJ set σε uplifting ρυθμούς!

Δίκτυο προπώλησης:

Online: https: www.more.com

Τηλεφωνικά: 11876



Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα

Nova // Viva Spot Τεχνόπολης



Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης& Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 106 75, Αθήνα