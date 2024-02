Τώρα χορός: 2ManyDjs, Paranoid London και Duster Valentine, στο Ωδείο Αθηνών, για ένα τέλειο πάρτι

Στις 25 Φεβρουαρίου, στο Ωδείο Αθηνών, θα δεις ότι, τελικά, Sundays are for lovers

«The night belongs to lovers» έχει τραγουδήσει η Πάτι Σμιθ. Ε, τώρα θα σου πούμε ότι για τους εραστές δεν είναι απλώς οι νύχτες, αλλά ολόκληρες οι Κυριακές -θα το νιώσεις την Κυριακή 25 Φλεβάρη, στο Ωδείο Αθηνών.

Οι 2ManyDJs, τo ντουέτο – φαινόμενο, έρχονται στην Αθήνα για ένα DJ set με ανελέητο beat και χορό. Το πάρτι θα συμπληρώσουν οι Βρετανοί Paranoid London και ο Duster Valentine, και ένα είναι σίγουρο: Θα χορέψεις δίχως τέλος.

Μάθε εδώ τα πάντα για τους καλλιτέχνες

2ManyDjs

«If it gets a booty going, the Dewaele brothers have it in their record collection». Αυτή είναι ίσως η πιο ακριβής περιγραφή των ασώτων υιών της Γάνδης, 2ManyDjs. Από τον Beethoven στον Bowie, από τους Nirvana στους Kernkraft 400 στους TC Matic και το metal των Sepultura που τσακίζει κόκκαλα, ένα σετ των 2ManyDjs είναι πάντα απρόβλεπτο. Ποτέ δεν ξέρεις εκ των προτέρων τι υπάρχει στο μενού, αλλά κάθε κομμάτι δένει άψογα και περίτεχνα με το επόμενο.

Paranoid London

Sleazy, live, distorted acid house-oι Paranoid London θα χρησιμοποιήσουν τα vintage synthesisers και τον εξοπλισμό τους για να μας ξεσηκώσουν με το διαβόητο και χαοτικό live show τους, το βράδυ της Κυριακής.

Οι Paranoid London γεννήθηκαν από την επιθυμία να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Χωρίς promo, χωρίς άλμπουμ, χωρίς downloads και καμία παρέκκλιση: αυτή είναι η πολιτική που ασκεί με θρησκευτική ευλάβεια το δίδυμο των Paranoid London. Το acid-house duo, στο οποίο βρίσκουμε επίσης ένα από τα μέλη των Warmduscher, καταφέρνει να σεβαστεί την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τις απαρχές της acid κουλτούρας - χωρίς να πέφτει σε νοσταλγία - και παραδίδει ωμούς ήχους.

Duster Valentine

Γεννημένος στο Μάντσεστερ ο παραγωγός και DJ Duster Valentine συλλέγει δίσκους και γράφει μουσική για περισσότερα από 20 χρόνια. Ήταν από τους πρωτοπόρους του κύματος των disco και house edits στις αρχές του 2000 και έχει κυκλοφορήσει μουσική και DJ mixes σε σημαντικά labels του εξωτερικού όπως Trilogy Tapes και Rush Hour μεταξύ άλλων.

Τώρα που έμαθες τα βασικά, αν δεν τα γνώρισες ήδη, μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Στις 25 Φεβρουαρίου, στο Ωδείο Αθηνών, θα καταλάβεις γιατί οι Κυριακές είναι ερωτικές.

Εισιτήρια

Δίκτυο προπώλησης:

Online: www.more.com/music/eden-presents-2manydjs/

Τηλεφωνικά: 211 7700000



Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα Nova // Viva Spot Τεχνόπολης