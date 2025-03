Η Αθήνα ξέρει από καλό burger: 5 διευθύνσεις που δεν πρέπει να χάσεις

Σε αυτά τα μαγαζιά, δεν τρως ένα ακόμα burger

Για πολλά χρόνια δεν ήμουν μεγάλη fan των burger. Βασικά, δεν ήμουν fan, γενικότερα. Μην με ρωτήσεις γιατί, όλοι κάνουμε λάθη σε αυτήν τη ζωή. Μία μέρα πήρα την απόφαση να αρχίσω να δοκιμάζω πιο συστηματικά. Μέχρι να καταλάβω τι είναι αυτό που μου αρέσει: Ζουμερό μπιφτέκι, αφράτο ψωμάκι και η τέλεια ισορροπία λιπαρότητας και νοστιμιάς.

Σήμερα, εάν μου προτείνεις «πάμε για burger;», θα σου πω χωρίς δεύτερη σκέψη, ναι. Κι αυτό, με κάνει να αναρωτιέμαι πώς ζούσα τόσο καιρό χωρίς τις γεύσεις του. Πηγαίνοντας, λοιπόν, σε αρκετά street food spots στην Αθήνα, κατάλαβα ότι αυτή η πόλη ξέρει από καλό και νόστιμο burger. Βασικά, οχι απλώς καλό, αλλά εκείνο που θα σε κάνει να κλείσεις τα μάτια στην πρώτη μπουκιά και να νιώσεις ότι όλα στη ζωή πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Γιατί όταν βρούμε το σωστό burger, εκείνο με το τέλειο ψήσιμο στο μπιφτέκι, την αέρινη αλλά σταθερή μπουκιά και τις γεύσεις που ισορροπούν χωρίς να επισκιάζουν η μία την άλλη, όλοι ξέρουμε πως η απόλαυση είναι η μέγιστη δυνατή.

Εάν αγαπάς τα burger όσο (πλέον) εγώ ή αν απλώς ψάχνεις την επόμενη μεγάλη γευστική ανακάλυψη, αυτή η λίστα είναι για σένα.



Four Hands

Στο μπλε κοντέινερ του Κεραμικού, δεν νιώθεις μόνο ότι βρίσκεσαι σε κάποιο food festival, αλλά τρως και ένα άκρως νόστιμο burger. Πίσω από το Four Hands, βρίσκονται δύο άνθρωποι που ξέρουν από απαιτητική κουζίνα και για πρώτη φορά εξερευνούν το street food. Η φιλοσοφία τους είναι ξεκάθαρη: Ποιότητα πάνω από ποσότητα. Αντί για έναν ατελείωτο κατάλογο, προτίμησαν να επικεντρωθούν σε τρεις προσεγμένες επιλογές, δουλεύοντας αποκλειστικά με 100% black angus μπιφτέκι. Δεν αποκαλύπτουμε κάτι άλλο, είναι απλώς must try.

Starlight

Από τότε που άνοιξε, η κουζίνα του έχει πάρει «φωτιά». Δεν υπάρχει φορά που να έχω περάσει και να μην έχω δει ουρά. Και λογικό. Αφενός γιατί βρίσκεται σε έναν από τους δρόμους της Αθήνας που δεν ησυχάζει ποτέ, αφετέρου γιατί μας έχει κάνει να παραμιλάμε με το κορυφαίο smash burger του. Το μενού στο Starlight είναι μικρό αλλά προσεγμένο. Φυσικά, δεν λείπουν οι πατάτες, τις οποίες βρίσκεις τρεις νόστιμες εκδοχές. Όσο για το γλυκό, απλώς κράτα χώρο.

ΣΤΗΒΣ Α.Ε.

Κεραμεικός it is και στον ΣΤΗΒΣ Α.Ε. θα φας ένα από τα πιο ζουμερά burger της Αθήνας. Πίσω βρίσκεται ο Στηβ Στεφανίδης, σεφ και ντράμερ, που αποφάσισε να μετατρέψει σε ένα μοναδικό street food στέκι ένα παλιό συνεργείο φορτηγών. Εκεί πηγάινουμε για ζουμερά burger και τη μοναδική deep dish πίτσα του. Χώρος με industrial χαρακτήρα, ξύλινα τραπέζια και ένα vibe που σε προκαλεί για νέες γευστικές ανακαλύψεις.

Nob.burger

Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις περάσει τους τελευταίους μήνες στη συμβολή των οδών Ερατοσθένους και Φωκιανού και να μην έχεις παρατηρήσει κατευθείαν τις χαρακτηριστικές κίτρινες τέντες του NOB. Το μαγαζί ξεχωρίζει από μακριά, ακριβώς όπως και τα burger του, που είναι σίγουρα not ordinary. Η φιλοσοφία «λίγα και καλά» πρωταγωνιστεί και πάλι, γι’ αυτό στο μενού του οι ελάχιστες επιλογές θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο το street food ή ακόμα και να αναθερωήσεις.

BURGER DUDES

Ξεφεύγουμε λίγο από το κέντρο, και κατευθυνόμαστε στα Βριλήσσια, μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται διαρκώς σε ό,τι αφορά στη food σκηνή. Το The Burger Dudes είναι ακόμα μία ακόμα νέα άφιξη την πόλη, που σερβίρει ακαταμάχητα smash burger, όπως το Double Cheese Smashed. Σε αυτό το μαγαζί, το smash μπιφτέκι, είναι ό,τι ακριβώς ψάχνεις. Όσο πατικωμένο πρέπει, όσο ζουμερό και ξεροψημένο πρέπει, όσο λαχταριστό επιβάλλεται.