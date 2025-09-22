Φεστιβάλ και νέα εστιατόρια: Τα γαστρονομικά νέα που καλωσορίζουν τη φετινή σεζόν

Ο μπαξές έχει από όλα, αβανταδόρικα openings, περιζήτητα quests και πολλά tasty φεστιβάλ

Ο φετινός Σεπτέμβριος μπήκε με το δεξί για τα φιλόδοξα gastro project, που τρέχουν με πολλαπλές ταχύτητες και επεκτείνονται πέρα από τα αναμενόμενα νέα ανοίγματα, σε πρώιμα καλοσχεδιασμένα φεστιβάλ και σε ενδιαφέροντες pop up γευστικές συναντήσεις. Εδώ θα διαβάσετε τις ανταποκρίσεις από τα πρώτα hot νέα και μπορείτε να τα προσθέσετε στην foodie agenda σας.

Άνοιξαν και μάς περιμένουν...

Four Hands στο Κολωνάκι

Το Four hands των βραβευμένων με αστέρια Michelin Γιώργο Παπαζαχαρία και Θάνο Φέσκο με το που έσκασε μύτη την προηγούμενη χρονιά στον Κεραμεικό μας έκλεψε αμέσως την καρδιά. Τα burgers τους είναι από άλλο πλανήτη, σαν να έχουν αφομοιώσει τα fine dining χαρίσματα τους σε απόλυτα προσγειωμένες street μπουκιές.

Τώρα θα μπορούμε να πάρουμε το αφράτο cheeseburger τους και από νέο spot στο Κολωνάκι στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Σημειώστε ότι πέρα από τα κλάσικ που έχουν γνωρίζει μας περιμένουν καινούργιες εμμονές όπως το chicken burger και η πιο δροσερή σαλάτα coleslaw ever.

