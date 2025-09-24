Η νέα εποχή της Κυψέλης: Pintxos, στάκα και τελειοποιημένα negroni
24 Σεπτεμβρίου 2025
H πιο πολύχρωμη γειτονιά της Αθήνας βρίσκεται σε ολικό lifting και σε μια ασίγαστη όρεξη για γαστρονομικά project που πετυχαίνουν στόχο στο κέντρο της απόλαυσης
Κάποτε η Φωκίωνος Νέγρη ζούσε στιγμές δόξας, που τελικά φάνηκαν σύντομες και διαδέχτηκαν από μια μακρά περίοδο παρακμής και αμφισβήτησης.
Για εμένα βέβαια ήταν πάντα μια εξωτική περιοχή, τόσο πολύχρωμη και πολυπολιτισμική, μια τοπική Disneyland που κατάφερνε να επικροτεί την τέχνη με δεκάδες γκαλερί, art spaces και χώρους για μουσική έκφραση, να επιτρέπει στο διαφορετικό μωσαϊκό κατοίκων να συστήνει την κουζίνα του και τα υλικά του (αιθιοπικά εστιατόρια κτλ) και να αναβιώνει παλιά καφενεία.
