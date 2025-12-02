Okupa: Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται το πιο hyped spot των τελευταίων μηνών και ξέρω γιατί πρέπει να πας

Πήγα, έφαγα, ήπια, στο Okupa Kitchen & Listening Bar και σου λέω γιατί το hype στο TikTok είναι 100% δικαιολογημένο

Κατά καιρούς το feed μου στο TikTok γεμίζει με νέα openings στην Αθήνα. Και νομίζω δεν είμαι η μοναδική που ξέρει ότι κάποια εξ αυτών αξίζουν το τρελό hype, ενώ άλλα είναι ίσως λίγο υπερεκτιμημένα. Τους τελευταίους μήνες, έβλεπα ξανά και ξανά ένα όνομα: Okupa. Είχα βάλει από καιρό στο «μάτι» το συγκεκριμένο μαγαζί, αλλά όταν ανακάλυψα όχι έχει co-working space και διάφορες γωνιές ανάγνωσης, είπα «θα πάω, δεν υπάρχει περίπτωση». Μέχρι τότε δεν το είχα ψάξει πολύ – δεν φανταζόμουν καν ότι μετά από λίγους μήνες θα ζούσα στο Okupa Kitchen & Listening Bar μια υπέροχη γαστρονομική εμπειρία.

Ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, λοιπόν, βρέθηκα στην «καρδιά» του Okupa, στο λόμπι, το οποίο διαθέτει ένα εστιατόριο και καφέ που λειτουργεί όλη την ημέρα και μετατρέπεται σε κοκτέιλ μπαρ προς το βράδυ. Ήθελα να «σπάσω» λίγο τη μονοτονία της καθημερινότητας. Και το κατάφερα. Το vibe; Ultra chill αλλά με αυτήν τη vintage-meets-mid-century αισθητική που σε κάνει να θες να βγάλεις story πριν καν καθίσεις. Για να σε μεταφέρω λίγο στο σκηνικό, εκείνη την Πέμπτη ήταν μια από τις βραδιές με βινύλια - ο DJ άλλαζε δίσκους στο background και όλο το μέρος είχε μια ατμόσφαιρα τόσο ζεστή και «αναλογική», που σχεδόν σε έκανε να ξεχνάς ότι είσαι στο κέντρο της Αθήνας.

Πάμε τώρα στο μενού, το οποίο υπογράφεται από τον Νίκο Δραντάκη. Το concept παίζει κάπου ανάμεσα σε Μεσόγειο, Ελλάδα και Levantine vibes, αλλά με μια πολύ καθαρή, comfort-creative ταυτότητα. Κάθε πιάτο έχει ένα κεντρικό στοιχείο και 2-3 συνοδευτικά που δένουν όμορφα, χωρίς υπερβολές. Εγώ, ξεκίνησα με ταραμά που συνοδευόταν με πατατάκια με ζατάρ και αυγοτάραχο. (Να το δοκιμάσεις 100%). Μετά ήρθε η burrata «bloody mary», που πραγματικά μοιάζει σχεδόν με cocktail σε στερεή μορφή - δροσερή, όπως πρέπει.

Το πιάτο που μου έχει μείνει, όμως, στο μυαλό, ήταν το ceviche λαβράκι με δροσερή σάλτσα εσπεριδοειδών και τραγανή γλυκοπατάτα που έδινε το τέλειο contrast. Δεν ξέρω αν ήταν η μέρα, η μουσική ή το mood, αλλά ένιωσα ότι αυτό το πιάτο ήταν απόλυτα Okupa. Για κάτι πιο comfort, πήρα και patatas bravas, οι οποίες ήταν τραγανές, καπνιστές και σωστά πικάντικες — ακριβώς αυτό που θες δίπλα από ένα καλοφτιαγμένο Aperol, που προφανώς παρήγγειλα. Η τραγανή πανσέτα χοιρινού συνοδευμένη με πουρέ από καπνιστό καρότο, ήταν επίσης άχαστη.

Και επειδή καμία, μα καμία βραδιά δεν γίνεται να «κλείσει» χωρίς γλυκό, δοκίμασα το cheesecake τους. Κρέμα με θυμάρι και βανίλια, καραμέλα, κραμπλ βανίλιας, φρέσκες φράουλες και sorbet φράουλα - ένα επιδόρπιο που ήταν ταυτόχρονα cozy και φρέσκο, χωρίς να σε βαραίνει.

Φεύγοντας, ένιωσα ότι το Okupa δεν είναι απλώς ένα «νέο μαγαζί». Είναι από αυτά τα μέρη που θες να επιστρέψεις για να δεις τι θα παίζει στο επόμενο season μενού, για να δουλέψεις δυο ώρες στο laptop ή απλά για να χαθείς σε έναν χώρο με ωραίες μουσικές και ακόμα καλύτερες γεύσεις. Το Okupa Kitchen & Listening Bar, στο ισόγειο και την καταπράσινη αυλή του ομώνυμου ξενοδοχείου στην Ψαρομηλίγκου 9, στου Ψυρρή, είναι ένα χώρος που ζει όλη την ημέρα.

In other words: Το hype στο TikTok είναι 100% δικαιολογημένο.



