Elea: Το νέο γαστρονομικό «pin» στο Γαλάτσι που πρέπει να βάλεις στον χάρτη σου

Δεν ξέρω αν βγαίνεις στο Γαλάτσι, αλλά εγώ ξέρω γιατί το Elea θα σε κάνει να θέλεις να πηγαίνεις συνέχεια

Θα είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι για όσους κινούνται μεταξύ κέντρου, Παγκρατίου και των γνωστών και μη εξαιρετέων «foodie» στεκιών, το Γαλάτσι αποτελεί λίγο μια terra incognita. Για να μιλήσω για τον εαυτό μου, όμως, νομίζω ότι οι φορές που έχω βγει στο Γαλάτσι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και δεν είναι ότι «σνομπάρω» την περιοχή. Ούτε καν. Απλώς είναι από εκείνες που ακόμα δεν έχω ανακαλύψει. Δεν ξέρω πολλά στέκια του και σίγουρα δεν την είχα, γενικά, στον γαστρονομικό μου χάρτη.

Όλα αυτά μέχρι λίγες μέρες πριν. Τους τελευταίους μήνες κάτι «ψιθυριζόταν» για ένα νέο spot στο Γαλάτσι, το Elea, και για την υπογραφή του σεφ Μιχάλη Μερζένη (ναι, του «Άσωτου» στο Παγκράτι). Οπότε, πήρα την απόφαση, έβαλα το pin στο Google Maps και ανηφόρισα. Με το που έφτασα, ήρθε η πρώτη έκπληξη: Το Elea δεν μοιάζει με τίποτα από όσα είχα στο μυαλό μου για την περιοχή.

Ο χώρος χαρακτηρίζεται από μια σιωπηλή κομψότητα, σου βγάζει κάτι φρέσκο και νεανικό, χωρίς να παραπέμπει σε «παραδοσιακή ταβέρνα». Είναι το μέρος που θα πήγαινες για ένα χαλαρό date ή με την παρέα σου για να μοιραστείς πιάτα και ιστορίες. Είναι το vibe των ανθρώπων του (του Παναγιώτη Λάλου και της Χρυσούλας Βασιλοπούλου από το 57 Fashion Bar), που ξέρουν από στιλ, αλλά εδώ επέλεξαν να το σερβίρουν με ψυχή. Το Elea είναι σχεδιασμένο σαν το φιλόξενο σπίτι που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω. Και αυτό, είναι μια πολύ καλή αρχή για να έναν γαστρονομικό χώρο. Γνώμη μου.

Elea: Τι έφαγα και τι θα έτρωγα ξανά και ξανά

Στο μενού του Elea δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είναι η αποτύπωση της Ελλάδας που αγαπάμε: Φως, καθαρότητα και νοστιμιά. Και επειδή ως σωστή food lover, το να μοιράζομαι είναι στο DNA μου, οπότε το να γεμίσω το τραπέζι με σχεδόν όλο τον κατάλογο, ήταν αναπόφευκτο. Το γευστικό μου «ταξίδι» ξεκίνησε με μια σαλάτα που ήταν κυριολεκτικά η δροσιά σε πιάτο: Καρδιές μαρουλιού, ρόκα και ροδάκινο. Αλλά το «κλειδί» ήταν το ψητό ταλαγάνι με το dressing ρακόμελο. Μια γεύση τόσο οικεία αλλά δοσμένη τόσο σύγχρονα. Δίπλα, ήρθε μια τυροκαυτερή (spicy όσο πρέπει) και οι απαραίτητες φρέσκες πατάτες τηγανιτές.

Οι καρδιές μαρουλιού, η δροσιά σε πιάτο

Όμως, το πιάτο που με έκανε να σταματήσω να μιλάω για λίγο και απλώς να σκεφτώ «γιατί τόσο καιρό δεν μου άρεσε αυτό το πιάτο» ήταν τα χειροποίητα ντολμαδάκια στη φωτιά. Ναι, είμαι από τους ανθρώπους που δεν τους αρέσουν τα ντολμαδάκια. Και αν ανήκεις και εσύ σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, σε συμβουλεύω να ξεχάσεις ό,τι ξέρεις. Στο Elea σερβίρονται με πικάντικο γιαούρτι, σταφίδα και κουκουνάρι, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το «τώρα» που σπάνια βρίσκεις.

Περνώντας στα κυρίως, η επιλογή ήταν μονόδρομος: Σκιουφικτά με σάλτσα ντομάτας, πικάντικο λουκάνικο και καμένο βούτυρο, «δεσμένα» με γιαούρτι. Ένα πιάτο που «φωνάζει» Ελλάδα αλλά με μια ακρίβεια που το απογειώνει. Και για το τέλος, τα αρνίσια παϊδάκια πάνω σε έναν βελούδινο πουρέ μελιτζάνας με φρέσκια ντομάτα. Η μελιτζάνα είχε αυτή την καπνιστή αίσθηση που σε ταξιδεύει, ενώ το αρνάκι ήταν τόσο σωστά μαγειρεμένο που έλιωνε πριν καλά-καλά το καταλάβεις. Γιατί ο Μιχάλης Μερζένης ξέρει να τιμά την πρώτη ύλη χωρίς περιττές προσθήκες. Το Elea δεν προσπαθεί να σου πουλήσει δήθεν γαστρονομία. Είναι ένα εστιατόριο που νιώθεις ότι ανήκει στη γειτονιά, αλλά ταυτόχρονα την αναβαθμίζει. Εννοείται πως για όλα

Δεν ξέρω αν βγαίνεις στο Γαλάτσι, αλλά εγώ ξέρω γιατί εμένα με κέρδισε το Elea. Όχι, δεν είναι μόνο το φαγητό του Μερζένη, είναι η φιλοσοφία του. Είναι ένα εστιατόριο που δεν προσπαθεί να «επανεφεύρει» την ελληνική κουζίνα, αλλά να μας θυμίσει γιατί αγαπάμε την ελληνική κουζίνα: Για την αλήθεια της. Χωρίς υπερβολές, εστιάζει στη νοστιμιά και στην ευγενική παρουσίαση. Είναι το ιδανικό mix & match: Η εμπειρία των ιδιοκτητών από τον χώρο του fashion συναντά τη γαστρονομική μαγεία του σεφ. Το αποτέλεσμα; Ένα εστιατόριο που νιώθεις ότι ανήκει στη γειτονιά, αλλά έχει το βλέμμα του στραμμένο σε όλη την Αθήνα.

Φεύγοντας, συνειδητοποίησα ότι τελικά το Γαλάτσι δεν είναι και τόσο terra incognita.