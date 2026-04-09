Ψάχνεις για ένα fancy καφέ-εστιατόριo με πιάτο τη θάλασσα και απόλυτα value for money γαστρονομικές επιλογές: Σε έχουμε

Nice n Easy Piraeus Tower: Το πρωτοποριακό project που κατέκτησε μια ιστορική πόλη στον πιο εμβληματικό χώρο.

Έχεις μείνει και εσύ πίσω σε εκείνες τις εποχές που η υπέροχη θέα στη θάλασσα συνεπαγόταν τσουχτερές τιμές και service αποστασιοποιημένο, που δεν θυμίζει σε τίποτα το ιδανικό της Ελληνικής φιλοξενίας; To Nice n Easy Πειραιά έρχεται να βάλει τέλος στα στερεότυπα που ξεπηδούν στο μυαλό μας όταν ακούμε για «fancy καφέ-εστιατόρια με πιάτο τη θάλασσα». Και μάλιστα με τον πιο βιώσιμο τρόπο.

Στον 3ο όροφο του εμβληματικού Πύργου του Πειραιά, εκεί όπου τα φώτα του λιμανιού απλώνονται μέχρι τον ορίζοντα, το Nice n Easy Piraeus Tower προσφέρει από πρωινό καφέ και brunch, μέχρι ελληνικό, ιταλικό ή american lunch και sunset-βραδινό ποτό. Και όλα αυτά εξίσου ποιοτικά και προσιτά, με zero waste πρακτικές και ανθρώπινο δυναμικό που σε κάνει να νιώθεις ότι η εμπειρία σου μετράει. Όποια στιγμή της ημέρας και αν επισκεφτείς το Nice n Easy Πειραιά.

Εμείς επιλέξαμε να πάρουμε στο ολοκαίνουργιο Nice n Easy το μεσημεριανό μας. Και μάλιστα με την πιο ενδιαφέρουσα παρέα. Την συντροφιά του Jenny τίμησε ο Χρίστος Αθανασιάδης, διακεκριμένος σεφ και εμπνευστής του Nice n Easy.

Ο κύριος Αθανασιάδης μας μίλησε για το καινούργιο βήμα του Nice n Easy στον Πειραιά, την πόλη στην οποία ανήκει αυτός και η καρδιά του. Γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο σημείο; Τι έχει να θυμάται από τα πρώτα βήματα του ομίλου και τι βλέπει στο μέλλον; Tί ξεχωρίζει τη φιλοσοφία του Nice n Easy και το κυρίαρχο… Τι τρώμε εκεί που δεν μπορούμε να φάμε πουθενά αλλού;

Η φιλοσοφία του Nice n Easy σκαρφαλώνει από το Κολωνάκι στο δεύτερο πιο ψηλό κτίριο της Ελλάδας

Ο κ. Αθανασιάδης το είχε από πάντα όνειρο να αξιοποιηθεί το πιο εμβληματικό και «πράσινο» κτίριο της πόλης που αγαπά όσο καμία άλλη. Για αυτό και η ανακατασκευή του Πύργου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023 έδωσε στον κύριο Αθανασιάδη την ευκαιρία να δημιουργήσει εκεί κάτι μεγάλο: Ένα project με τρεις εντελώς αυτόνομες ταυτότητες. Και ποιος ξέρει; Στο μέλλον ίσως και ακόμη περισσότερες.

Συγκεκριμένα, το Nice n Easy στον Πύργο του Πειραιά φιλοξενεί ένα Italian Bistro με σαφείς ιταλικές επιρροές, ένα cozy cafe με θέα όλο το λιμάνι και έναν private χώρο για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο Nice N Easy Bistro μπορούμε να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις βασισμένες στη Μεσογειακή Ελληνική κουζίνα. Εκεί, όπου το design και η φίνα ατμόσφαιρα σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή, βλέπουμε σε πρώτο πλάνο και τα ολόφρεσκα ζυμαρικά που χρησιμοποιούνται στα πιάτα του καταλόγου.

Ωστόσο, με το που ανέβουμε στον τρίτο όροφο του Πύργου του Πειραιά, το πρώτο spot που θα συναντήσουμε είναι το Deli Cafe. Πρόκειται για πρώτο καφέ του Ομίλου σε ύφος grab n go, όπου μπορούμε ν’ απολαύσουμε ένα αναζωογονητικό διάλειμμα στο ευχάριστο περιβάλλον του Nice and Easy Cafe παρέα με τον αγαπημένο μας καφέ, ρόφημα και snack.

Πέρα από τις καθημερινές μας παύσεις ωστόσο, το Nice n Easy σε έναν πιο prive και premium χώρο φιλοξενεί εταιρικά και κοινωνικά event για επιχειρήσεις, ομίλους ή special occasions. Η χωρητικότητα του «κρυφού διαμαντιού» του Nice n Easy κυμαίνεται από τα 500 μέχρι και τα 700 άτομα, ενώ η ατμόσφαιρα είναι ό,τι πρέπει για δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεις και οποιαδήποτε περίσταση απαιτεί ένα σαγηνευτικό spot που να τα περιλαμβάνει όλα.

Μιλώντας για το Italian Bistro…

Στο Nice n Easy Bistro ο Χρήστος Αθανασιάδης έχει top 3: Detroit Pizza, Skinny Burger και μακαρονάδα με φρέσκα ζυμαρικά Cacio e Pepe. Τα δοκιμάσαμε όλα και μπορούμε να έχουμε άποψη.

Η Detroit Pizza κατάγεται από την Αμερική και εκεί τη γνώρισε ο κ. Αθανασιάδης σε ένα από τα πολλά πηγαινέλα του. Οπότε; Την έφερε και σε εμάς να τη γνωρίσουμε. Είναι μια πίτσα με ζύμη μακράς ωρίμανσης -όπως όλες οι πίτσες στο Nice n Easy-, η οποία γίνεται στο ταψί. Το αποτέλεσμα; Υπεραφράτη ζύμη που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε σουφλέ ή τάρτα μαζί με πίτσα και είναι το πιο νόστιμο υβρίδιο που έχουμε δοκιμάσει.

Σε ό,τι αφορά το Skinny Burger, είναι αυτό που υπόσχεται. Ένα burger όπου όλη η ουσία, όλο το υλικό του, αντί για ψωμί περικλείεται σε δροσερά φύλλα iceberg. Έτσι, αυτό που φτάνει στο πιάτο μας είναι όλη η νοστιμιά των εξαιρετικών πρώτων υλών, χωρίς να νιώθουμε σκασμένοι. Και μένει και άφθονος χώρος για να δοκιμάσουμε τις εξαιρετικές country style πατάτες που συνοδεύουν το burger, μαζί με την εξαιρετική σως τρούφας. Διπλό το κέρδος.

Στην Cacio e Pepe, αυτό που ξεχωρίζει είναι η γεύση, η μυρωδιά και φυσικά η aldente υφή του φρέσκου ζυμαρικού. Η κρέμα παρμεζάνας, το φουντούκι και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι συμπληρώνουν γευστικά το πιο μίνιμαλ αλλά και γευστικά φινετσάτο καρέ. Η Cacio e Pepe είναι η πιο νόστιμη απόδειξη ότι ακόμα και η πιο traditional συνταγή, όταν υπάρχουν εξαιρετικές πρώτες ύλες εκτοξεύεται.

Αλλά τι σημαίνει εξαιρετικές πρώτες ύλες;

Σημαίνει ότι ο όμιλος του Nice n Easy όσο κι αν εξαπλώνεται δεν αλλοιώνεται: Παραμένει πιστός στην farm-to-table φιλοσοφία του. Προμηθεύεται τις καλύτερες βιολογικές πρώτες ύλες, αποκλειστικά από Έλληνες παραγωγούς και τις μοιράζεται περήφανα με τον κόσμο προσφέροντας τόσο παραδοσιακές συνταγές όσο και πρωτοποριακές γευστικές προτάσεις, που ακροβατούν απολαυστικά μεταξύ του οικείου και του σύγχρονου. Η επιλογή βιολογικών πρώτων υλών είναι μόνο ένα από τα βήματα που κάνει ο όμιλος με στόχο τη βιωσιμότητα στην εστίαση.

Είπε κανείς βιωσιμότητα;

Όταν μιλάμε για το Nice n Easy, το φρέσκο και το ανοιχτόμυαλο δεν μεταφράζεται μόνο σε γεύσεις. Μεταφράζεται σε ένα σύνολο από δράσεις ώστε ο όμιλος να παράγει τον μικρότερο δυνατό όγκο απορριμμάτων και να δαπανά τη λιγότερη δυνατή ενέργεια.

Ο όμιλος Nice n Easy Group προσεγγίζει τη βιωσιμότητα ως έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, ενσωματώνοντας eco πρακτικές σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Στηρίζει ενεργά την τοπική οικονομία μέσα από συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και τη χρήση φρέσκων, εποχικών και αγνών πρώτων υλών, ενώ παράλληλα εφαρμόζει πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως ανακύκλωση, κομποστοποίηση και περιορισμό της σπατάλης τροφίμων.

Παράλληλα, προωθεί την επαναχρησιμοποίηση (όπως refill νερού και reusable προϊόντα), αντικαθιστά το πλαστικό με βιοδιασπώμενα υλικά και χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υπεύθυνες επιλογές, όπως η αποφυγή φοινικέλαιου. Μέσα από αυτές τις δράσεις, ο όμιλος επιδιώκει να συνδυάσει τη γαστρονομία με τη φύση, προωθώντας ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συνειδητό μοντέλο κατανάλωσης.

Και η πρωτοπορία δεν σταματάει εδώ!

Το Nice n Easy στο Κολωνάκι αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής στην Ελλάδα, φέρνοντας για πρώτη φορά στο προσκήνιο έννοιες όπως το brunch και συστήνοντας στο ευρύ κοινό τάσεις όπως το matcha. Από το 2008 ήδη, είχε ενσωματώσει στα πιάτα του υλικά που τότε θεωρούνταν άγνωστα, όπως οι σπόροι chia και η βρώμη, δημιουργώντας πιάτα μπροστά από την εποχή τους.

Με ένα μενού που ισορροπεί ανάμεσα σε κρεατοφαγικές, vegan, vegetarian και light επιλογές, κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την υγιεινή διατροφή, αποδεικνύοντας ότι το «υγιεινό» δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση άνοστο, αλλά μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικό και δημιουργικό. Είμαστε λοιπόν παράλογοι που όπου κι αν ταξιδέψει το Nice n Easy το ακολουθούμε πιστά;

Βασικά το Nice n Easy δεν σταματά πουθενά

Για την ιστορία, να πούμε ότι ο όμιλος Nice n Easy έχει αναπτύξει ένα δυναμικό portfolio χώρων που εκφράζουν τη φιλοσοφία του σε διαφορετικά σημεία και concepts. Στην καρδιά της Αθήνας, το Nice n Easy στο Κολωνάκι αποτελεί το εμβληματικό σημείο εκκίνησης, ενώ στον Πειραιά το Piraeus Bistro και το Piraeus Cafe φέρνουν μια σύγχρονη urban εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

Στο κέντρο της Αθήνας, το Frankie προσθέτει έναν πιο σύγχρονο, casual χαρακτήρα, ενώ στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στην Κηφισιά,το Amorous δίνει μια πιο elevated και κομψή διάσταση.

Φεύγοντας από την πόλη και ταξιδεύοντας στο πιο γοητευτικό σημείο της Μυκόνου, στην πλατεία της Αλευκάντρας, το Nice n Easy συνεχίζει επάξια το όραμα των δημιουργών του, Δημήτρη Χριστοφορίδη και Χρήστου Αθανασιάδη, προσφέροντας στους επισκέπτες του παραδοσιακά Μεσογειακά πιάτα. Εκεί με θέα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και τη Μικρή Βενετία, μπορούμε να πάρουμε μια γεύση αυθεντικής Μυκονιάτικης φιλοξενίας και να απολαύσουμε signature πιάτα που συνδυάζουν πατροπαράδοτες ελληνικές συνταγές με τη σύγχρονη, δημιουργική προσέγγιση των συντελεστών τους.

Και για το μέλλον;

Ο Χρήστος Αθανασιάδης το παραδέχεται: Αυτή τη στιγμή έχει το βλέμμα στραμμένο στο «νεογέννητο παιδί του ομίλου», στο Nice n Easy του Πειραιά. Φιλοδοξεί να το καθιερώσει ως σημείο αναφοράς τόσο για τον business κόσμο όσο και για το ευρύ κοινό, χάρη στον ιδανικό συνδυασμό value for money εμπειρίας, μαγευτικής θέας, συμπεριληπτικού μενού και προσιτών τιμών. Και θα το πετύχει και αυτή τη φορά. Με μότο το ρητό του Frank Sinatra «Let’s take it nice ‘n’ easy… cause nice ‘n’ easy does it every time!»

Nice n Easy Piraeus Tower

Akti Posidonos 2, Piraeus

+30 210 4220199