Βρήκαμε το Ice Cream spot που θα προσδώσει στις βόλτες στην Ακρόπολη δροσιά και γεύση με χαρακτήρα

Στην Kayak, που αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει δύο νέες λαχταριστές γεύσεις. Ανακάλυψέ τις στην νέα boutique της Kayak στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 1.

Υπάρχει εκείνη η ώρα μετά τη δουλειά που η πόλη μοιάζει κάπως πιο όμορφη. Ο ήλιος πέφτει σιγά σιγά πάνω στα νεοκλασικά, οι δρόμοι στο κέντρο γεμίζουν κόσμο που περπατά χωρίς βιασύνη και κάπως αυθόρμητα καταλήγεις να κάνεις άλλη μία βόλτα προς την Ακρόπολη. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στη ζέστη της πόλης και στην ανάγκη για κάτι δροσερό, εμφανίζεται πάντα η σωστή ιδέα: παγωτό.

Στην περίπτωση της Kayak όμως, το παγωτό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή στάση. Είναι ολόκληρη εμπειρία!

Η Kayak έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συνδέσει το όνομά της με τη σύγχρονη premium πλευρά του ελληνικού παγωτού, δημιουργώντας ένα brand που ισορροπεί ανάμεσα στη γαστρονομία, την αισθητική και τις γεύσεις με χαρακτήρα. Από τις πρώτες ύλες μέχρι την τελική υφή κάθε γεύσης, όλα μοιάζουν προσεγμένα στη λεπτομέρεια.

Το φρέσκο ελληνικό γάλα, τα αληθινά φρούτα, οι επιλεγμένοι ξηροί καρποί αλλά και οι σοκολάτες Callebaut και Valrhona δίνουν στις δημιουργίες της Kayak αυτή τη rich αλλά ταυτόχρονα ισορροπημένη αίσθηση που κάνει τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το brand μετρά ήδη 19 διεθνείς διακρίσεις Great Taste Awards, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή του στην ποιότητα.

Αυτό το καλοκαίρι, η Kayak προσθέτει στη συλλογή της δύο νέες γεύσεις που ταιριάζουν ιδανικά με τις βόλτες στην πόλη

Το Lemon Pie φέρνει όλη τη δροσιά του λεμονιού σε μια εκδοχή που θυμίζει το αγαπημένο dessert: Kρέμα λεμονιού, ξύσμα lime και χειροποίητη μαρέγκα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα γλυκό, δροσερό και απόλυτα καλοκαιρινό.

Από την άλλη, το Matcha Latte ακολουθεί τη σύγχρονη obsession γύρω από το matcha, συνδυάζοντας βιολογικό μάτσα με θυμαρίσιο μέλι σε μια βελούδινη, ήπια και ιδιαίτερα ισορροπημένη γεύση που έχει αυτή τη γήινη ένταση του πράσινου τσαγιού χωρίς να γίνεται βαριά.

Και κάπως έτσι, το νέο κατάστημα της Kayak στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 1 μοιάζει να έπεσε από τον ουρανό

H Kayak boutique σε περιμένει στο σημείο που χτυπάει η καρδιά της θερινής Αθήνας, ακριβώς τη στιγμή που έψαχνες κάτι καινούργιο να συνεπάρει τις αισθήσεις σου και να σε κάνει να συνειδητοποιήσεις οτι το καλοκαίρι επιτέλους έφτασε.

Ανάμεσα σε τουρίστες, παρέες και Αθηναίους που κατεβαίνουν στο κέντρο για μια απογευματινή βόλτα, η νέα boutique φέρνει το βραβευμένο παγωτό και το αυθεντικό frozen yogurt σε μία από τις πιο iconic διαδρομές της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, η Kayak συνεχίζει να μεγαλώνει και εκτός Ελλάδας, με την πρώτη boutique του brand στο Bahrain να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή της πορεία.

Σήμερα, μέσα από ένα δίκτυο 17 boutiques και 2 ice cream points, η Kayak συνεχίζει να χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν γύρω από το παγωτό: Μία εμπειρία που ταιριάζει ιδανικά με το καλοκαίρι στην πόλη και με εκείνες τις αυθόρμητες βόλτες που τελικά καταλήγουν πάντα κάπου γευστικά.

Info

Kayak boutique, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 1.

