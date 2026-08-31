Από τις άδειες λεωφόρους του Αυγούστου στο χάος του Σεπτέμβρη: Η Αθήνα επιστρέφει στην κίνηση

Οι διακοπές τελειώνουν, η πόλη γεμίζει ξανά και μαζί με τους Αθηναίους επιστρέφει και μια καθημερινότητα με εκατομμύρια μετακινήσεις στους δρόμους.

Κάθε χρόνο η Αθήνα μοιάζει να χωρίζεται σε δύο εποχές: τον Αύγουστο και τους υπόλοιπους έντεκα μήνες. Για μερικές εβδομάδες, οι δρόμοι αδειάζουν, οι αποστάσεις μοιάζουν ξαφνικά μικρότερες και η πρωτεύουσα κινείται σε έναν ρυθμό που σχεδόν μας κάνει να ξεχνάμε πώς είναι η καθημερινότητά της.

Μέχρι που έρχεται ο Σεπτέμβρης. Οι διακοπές τελειώνουν, οι Αθηναίοι επιστρέφουν, τα σχολεία ανοίγουν, οι εργαζόμενοι γυρίζουν στα γραφεία και όλες οι δραστηριότητες μπαίνουν ξανά στο πρόγραμμα. Μαζί τους επιστρέφει και το γνώριμο σκηνικό: κίνηση, καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα στους βασικούς δρόμους της πόλης.

Και οι αριθμοί δείχνουν πόσο μεγάλη είναι στην πραγματικότητα αυτή η αλλαγή.

Πόσοι άνθρωποι κινούνται καθημερινά στις μεγάλες λεωφόρους;

Σύμφωνα με στοιχεία του LIS (Location Intelligence Study), τα οποία αποτυπώνουν την κινητικότητα σε διάστημα 14 ημερών, περίπου 1.064.700 μοναδικοί άνθρωποι περνούν από τη Λεωφόρο Κηφισίας. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ο αντίστοιχος αριθμός αγγίζει τις 810.000, ενώ στην Πανεπιστημίου καταγράφονται περίπου 1,27 εκατομμύρια μοναδικοί άνθρωποι και στη Βασιλίσσης Σοφίας περίπου 1,24 εκατομμύρια.

Μιλάμε για ορισμένες από τις σημαντικότερες αρτηρίες της Αθήνας, από τις οποίες περνούν καθημερινά εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν κοιτάξουμε τις διελεύσεις οχημάτων. Για το ίδιο διάστημα των 14 ημερών, τα στοιχεία του LIS καταγράφουν περίπου 61,6 εκατομμύρια διελεύσεις οχημάτων στην Κηφισίας, 51,8 εκατομμύρια στην Ποσειδώνος, 3,3 εκατομμύρια στην Πανεπιστημίου και περίπου 23,5 εκατομμύρια στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, δηλαδή, δεκάδες εκατομμύρια διελεύσεις καταγράφονται στους δρόμους που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Μετά τη δουλειά, η Αθήνα έχει ακόμα πολλά να κάνει

Και κάπου εδώ υπάρχει μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο που κινούμαστε στην πόλη. Η ώρα αιχμής δεν τελειώνει απαραίτητα μαζί με το ωράριο του γραφείου.

Το απόγευμα δεν επιστρέφουμε όλοι κατευθείαν σπίτι. Κάποιος πηγαίνει γυμναστήριο, κάποιος για ψώνια, άλλος έχει ένα ραντεβού, μια δραστηριότητα, ένα μάθημα ή απλώς θέλει να συναντήσει τους φίλους του για φαγητό ή ποτό. Η Αθήνα εξακολουθεί να κινείται πολύ μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, οι δρόμοι παραμένουν επιβαρυμένοι για περισσότερες ώρες και η απογευματινή κίνηση δεν αφορά πλέον μόνο τη διαδρομή «δουλειά-σπίτι», αλλά σχεδόν ολόκληρη την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Το τέλος των διακοπών έχει και... μποτιλιάρισμα

Ίσως γι' αυτό το μικρό σοκ της επιστροφής είναι τόσο έντονο. Τον Αύγουστο συνηθίζουμε για λίγο μια Αθήνα στην οποία οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, οι διαδρομές πιο γρήγορες και μια απόσταση που συνήθως απαιτεί υπομονή γίνεται ξαφνικά εύκολη υπόθεση.

Ύστερα επιστρέφουν οι άνθρωποι, ανοίγουν ξανά οι επιχειρήσεις, γεμίζουν τα προγράμματα και η πόλη βρίσκει τον κανονικό της ρυθμό. Μόνο που στην Αθήνα «κανονικός ρυθμός» σημαίνει και εκατομμύρια μετακινήσεις.

Κάπως έτσι, από την ηρεμία των άδειων δρόμων του Αυγούστου περνάμε σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη στην πραγματικότητα του Σεπτέμβρη. Η Αθήνα ξαναζωντανεύει – και μαζί της, δυστυχώς, ξαναζωντανεύει και η κίνηση.

Πηγή στοιχείων: Δεδομένα κινητικότητας που παραχωρήθηκαν από την Politis Group και προέρχονται από ανεξάρτητους παρόχους ανάλυσης κυκλοφορίας και μετακινήσεων στο πλαίσιο της μέτρησης της αποτελεσματικότητας υπαίθριων διαφημιστικών καμπανιών.