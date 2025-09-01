Σεπτέμβριος σημαίνει συναυλίες στην Αθήνα: 12 μουσικά events για να κλείσεις το καλοκαίρι, όπως του αξίζει

Μετά τις καλοκαιρινές περιοδείες και την απαραίτητη παύση για διακοπές, οι Έλληνες καλλιτέχνες δίνουν ραντεβού με το κοινό τους στα θέατρα της Αθήνας.

Καλοκαίρι ήταν και πέρασε. Ισχύει, αλλά είμαι πεπεισμένη πως αυτή η σκέψη δεν θα σε βοηθήσει να υποδεχτείς το φθινόπωρο με το σωστό vibe. Νέος μήνας, νέα εποχή, νέοι στόχοι, νέες επιθυμίες, νέα ξεκινήματα και γνωρίζουμε και οι δύο πως αυτή η λίστα μπορεί να είναι ατελείωτη. Ακόμα κι αν δεν είσαι σε θέση να υιοθετήσεις το εν λόγω attitude, κατατάσσοντας τον εαυτό σου στην κατηγορία με τους positive thinkers, ίσως εμείς να μπορούμε να σε κάνουμε να αναθεωρήσεις. Πώς; Μια λέξη αρκεί: συναυλίες.

Εντάξει, η επιστροφή στην πρωτεύουσα μετά τις διακοπές σίγουρα δεν είναι και το αγαπημένο μας πράγμα, όμως οι συναυλίες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών είναι. Και να που αυτά τα δύο τέμνουν. Αντί, λοιπόν, να αναπολείς τις διακοπές σου, τσέκαρε την παρακάτω λίστα και κλείσει εισιτήρια για τα μουσικά events που θα υπογράψουν το φινάλε της καλοκαιρινής περιόδου. Ναι, μπορεί ο Σεπτέμβρης να ανήκει επίσημα στο φθινόπωρο, όμως στην Ελλάδα - τουλάχιστον για τους περισσότερους - αποτελεί μια μικρή παράταση του καλοκαιριού.

Συνέχισε να κάνεις σκρολ σε αυτό το άρθρο και μάθε ποιοι καλλιτέχνες θα δώσουν ραντεβού με το κοινό τους στα υπαίθρια θέατρα και στους συναυλιακούς χώρους της Αθήνας τον Σεπτέμβριο, επιτυγχάνοντας το καλύτερο και πιο μελωδικό κλείσιμο του καλοκαιριού.

Οι συναυλίες των Ελλήνων καλλιτεχνών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα

Χατζηφραγκέτα στις 5/9 στην Τεχνόπολη Αθηνών

Σκιαδαρέσες στις 8/9 στο Θέατρο Βράχων

Σωκράτης Μάλαμας στις 10 και 11/9 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Πάνος Βλάχος στις 15/9 στο Θέατρο Βράχων

Ελεονώρα Ζουγανέλη στις 18/9 στην Τεχνόπολη Αθηνών

Νεφέλη Φασουλή στις 19/9 στο Κηποθέατρο Παπάγου

Πυξ Λάξ στις 22/9 στο Θέατρο Άλσος

Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας στις 26/9 στην Παραλία Ελευσίνας

Βασίλης Παπακωνσταντίνου στις 29/9 στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Μίλτος Πασχαλίδης στις 30/9 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Αλκίνοος Ιωαννίδης στις 30/9 στο Βεάκειο Θέατρο

Γιάννης Χαρούλης στις 4 και 5/10 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού



