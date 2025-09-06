9 θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα - Εμείς κλείσαμε εισιτήρια, εσύ;

Η πολιτιστική ατζέντα του Σεπτεμβρίου είναι γεμάτη θεατρικές προτάσεις.

Αν μετά την επιστροφή σου στην πόλη θα σε ενδιέφερε να αφιερώσεις χρόνο στο θέατρο, μείνε ήσυχος. Ο πολιτιστικός χάρτης της πόλης είναι πλούσιος από θεατρικές επιλογές για όλα τα γούστα, συνεπώς σίγουρα κάποιες παραστάσεις θα σε κερδίσουν. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα που ολοκληρώνονται οι περιοδείες και ο τερματικός σταθμός δεν θα μπορούσε να μην είναι ίδιος με την αφετηρία: η Αθήνα.

Παραστάσεις που έγραψαν ιστορία με τα απανωτά sold out, δουλειές που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και ξεχώρισαν, αλλά και έργα που επιστρέφουν στα κλειστά θέατρα, εγκαινιάζοντας τη νέα θεατρική σεζόν - που τα τελευταία χρόνια αρχίζει συνήθως τον Οκτώβρη - είναι όσα θα βρεις στην παρακάτω λίστα. Αυτή είναι η ευκαιρία να παρακολουθήσεις και εσύ τις ιστορίες που αγαπήθηκαν από τους θεατρόφιλους - άλλες θα σε συγκινήσουν, άλλες θα σε κάνουν να γελάσεις, άλλες θα σε προβληματίσουν, όλες, όμως, έχουν κάτι να πουν.

Από τη «Μια άλλη Θήβα» και τις «Όρνιθες» - που πραγματικά αξίζει να δεις, αν δεν το έχεις ήδη κάνει - μέχρι την «Αντιγόνη» και τις «Αινιγματικές Παραλλαγές» - που, επίσης, μας άρεσαν πολύ, αυτή η λίστα περιλαμβάνει εξαιρετικές δουλειές. Κλείσε εισιτήρια και καλή θέαση.

9 παραστάσεις που ανεβαίνουν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα

- Μια άλλη Θήβα σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

Μετά από τρεις σεζόν με γεμάτα θέατρα και sold out περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, η «Μια άλλη Θήβα» επιστρέφει στην Αθήνα για τέσσερις παραστάσεις. Το έργο που συγκίνησε χιλιάδες θεατές, δίδαξε, προβλημάτισε και έγραψε τη δική του ιστορία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε αγγίξει. Αν ακόμα δεν την έχεις δει, αυτή είναι η ευκαιρία σου. (Μπορείς να διαβάσεις εδώ την κριτική του JennyGr)

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Θάνος Λέκκας και Δημήτρης Καπουράνης.

Εισιτήρια εδώ

Πάτροκλος Σκαφίδας

- Όρνιθες σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

Όταν ο Άρης Μπινιάρης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, η παράσταση ξεχειλίζει από ταλέντο. Οι «Όρνιθες» μετά την περσινή επιτυχημένη περιοδεία, επέστρεψαν φέτος για συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων, συνεπώς έχεις ακόμα μία ευκαιρία να τους απολαύσεις. Ο τρόπος που προσεγγίζουν σκηνοθετικά, ερμηνευτικά και καλλιτεχνικά το έργο, αποτελεί τον λόγο της επιτυχίας τους. Ακόμα μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσεις.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου

Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ερρίκος Μηλιάρης, Θανάσης Ισιδώρου.

ΧΟΡΟΣ: Θανάσης Ισιδώρου, Ειρήνη Κατσινούλα, Τάσος Κορκός, Αυγουστίνος Κούμουλος,

Μαρία Κυρώζη, Μαριάννα Μαθιά, Κώστας Phoenix, Κυριάκος Σαλής, Ειρήνη Τσέλλου.

Εισιτήρια εδώ

Μαρίζα Καψαμπέλη

- Αινιγματικές Παραλλαγές σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» ένωσαν τον Γιάννη Μπέζο με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Σωτήρη Τσαφούλια. Μπορεί τα ονόματα να δημιουργούν προσδοκίες, όμως μόλις παρακολουθήσεις το έργο θα καταλάβεις ακριβώς τους λόγος που έπρεπε να δεις αυτή την παράσταση. Μια βαθιά συγκινητική ιστορία, που φέρνει στο επίκεντρο πλήθος συναισθημάτων και επιβεβαιώνει πως μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όσο τυχαία όσο θεωρούσαμε.

Εισιτήρια εδώ

- Θραύσματα: Ευριπίδης σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου

Η παράσταση «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης» είναι μια ποιητική προσέγγιση αυτού του αποσπασματικού, αλλά μεγάλης θεατρικής και λυρικής δύναμης υλικού. Μια έντονα μουσική και αφηγηματική διαπραγμάτευσή του, μεταφέρει αυτούσια κομμάτια από τα χαμένα έργα, την περιπετειώδη, συχνά, ιστορία της ανακάλυψής τους, αλλά και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών, όλων αυτών που έχουν πάψει να μιλούν εδώ και χιλιετίες, την ένταση του να προσπαθείς να «δεις» και να περιγράψεις έναν κόσμο περασμένο, μέσα από τα φθαρμένα απομεινάρια του.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Κριθάρας, Ηλέκτρα Νικολούζου, Κατερίνα Παπανδρέου, Γιώργος Σύρμας, Ευθύμης Θέου.

Εισιτήρια εδώ

- Ηλέκτρα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου

Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό», η Ηλέκτρα του Σοφοκλή αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα. Η παράσταση στοχεύει στην ανάδειξη προβλημάτων που δεν έπαψαν ποτέ να απασχολούν τους ανθρώπους, καλώντας το κοινό να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα και αιώνια ερωτήματα.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας.

ΧΟΡΟΣ: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Ελένη Βλάχου, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη, Ιωάννα Λέκκα, Λυδία Στέφου, Άννα Συμεωνίδου, Χαρά Τζόκα.

Εισιτήρια εδώ

- Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Το έργο του Κάρλο Γκολντόνι αποτελεί σταθμό στην παγκόσμια κωμωδία και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell’arte. Ο Γιάννης Κακλέας προσεγγίζει το έργο με τρόπο που τονίζει τα κωμικά στοιχεία του - χωρίς να επισκιάζει το βάθος και την ουσία του. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος απο την πλευρά του αποδεικνύει γι’ ακόμα μια φορά πως το ταλέντο του ξεπερνά κάθε όριο.

Ηθοποιοί: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος.

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας.

Εισιτήρια εδώ

- Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

Ο Θέμης Μουμουλίδης ανέλαβε να μεταφέρει στη θεατρική σκηνή την Αντιγόνη του Σοφοκλή και, αν κρίνουμε από τη θερμή υποδοχή του κοινού στους δεκάδες σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας, κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα με τη σκηνοθετική ματιά του. Το ταλαντούχο cast αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της επιτυχίας.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λίλα Μπακλέση, Λένα Μποζάκη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου.

Εισιτήρια εδώ

Ελίνα Γιουνανλή

- Θέλω να σου κρατάω το χέρι σε σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα

Μετά από τέσσερις σεζόν με sold out παραστάσεις, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης δίνουν ξανά ραντεβού με το κοινό, λέγοντας «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η ιστορία αγάπης, που υπογραμμίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στις σχέσεις, με μια σύγχρονη ματιά, επιστρέφει στο θέατρο Άλφα για πέμπτη και τελευταία σεζόν. Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων, που ακόμα δεν την έχουν παρακολουθήσει, να η ευκαιρία σου. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Εισιτήρια εδώ

Ελίνα Γιουνανλή

- Το ψέμα σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια

Η παράσταση που κράτησε παρέα στο αθηναϊκό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, συνεχίζει την πορεία της μέχρι το τέλος του μήνα. Μια κωμική και ρεαλιστική ιστορία, που θα φέρει γέλιο στα χείλη σου και, ίσως, να ξυπνήσει αναμνήσεις.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Πέτρος Λαγούτης, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νίκος Γκέλια, Κατερίνα Νικολοπούλου.

Εισιτήρια εδώ