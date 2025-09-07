Κυκλοφόρησε το teaser του ψυχολογικού δράματος «Die My Love» με τους Λόρενς και Πάτινσον

Η Λιν Ράμσεϊ επιστρέφει με το “Die, My Love”, ένα ψυχολογικό δράμα με Λόρενς και Πάτινσον, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες 2025.

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της ταινία μεγάλου μήκους, η σκηνοθέτιδα Λιν Ράμσεϊ επιστρέφει με το "Die My Love:, ένα ψυχολογικό δράμα που κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών 2025 και αναμένεται να ξεχωρίσει στη σεζόν των βραβείων. To teaser πάντως της ταινίας εντυπωσιάζει.

Η ταινία διαδραματίζεται στην αγροτική Μοντάνα και επικεντρώνεται σε μια γυναίκα που παλεύει με σοβαρές προσαρμοστικές δυσκολίες στη μητρότητα, την οποία υποδύεται η Τζένιφερ Λόρενς. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον συμπρωταγωνιστεί ως σύζυγός της, όχι πάντα υποστηρικτικός, ενώ οι Σίσσι Σπέισεκ, Νικ Νολτέ και ΛαΚέιθ Στάνφιλντ συμπληρώνουν το καστ.

Το Die My Love εξαγοράστηκε από την υπηρεσία streaming και διανομέα Mubi σε συμφωνία ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει τα δικαιώματα διανομής για τη Βόρεια Αμερική και επιλεγμένες διεθνείς περιοχές. Η συμφωνία αυτή ακολουθεί την εξαγορά του προηγούμενου έργου της Ramsay, The Substance, που είχε επίσης διακριθεί στο φεστιβάλ των Κανών, ενισχύοντας τη θέση της δημιουργού στο κύκλωμα των βραβείων. Στο teaser της ταινίας, αναφέρεται μάλιστα η συμμετοχή του παραγωγού Μάρτιν Σκορσέζε.

Ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου του Variety, Όουεν Γκλέιμπερμαν, υπογράμμισε την ένταση και το δραματικό χάρισμα της σκηνοθεσίας του Ramsay, περιγράφοντας μια σκηνή όπου η Λόρενς καταρρέει χορεύοντας το Mickey της Toni Basil. «H Ramsay διαθέτει ένα πλούσιο χάρισμα στο να σκηνοθετεί αυτό το είδος μπαρόκ rock 'n' roll κατάρρευσης», σημείωσε ο Γκλέιμπερμαν.

Η ταινία δεν προσφέρει ακριβή ψυχολογική διάγνωση για την ηρωίδα· το κοινό μπορεί να αναρωτηθεί αν πρόκειται για κατάθλιψη μετά τον τοκετό, ψύχωση ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει ένα ζωντανό πορτρέτο μιας συζύγου και μητέρας υπό πίεση, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και στιλιστική αισθητική που χαρακτηρίζει το έργο της Ramsay.

Η τελευταία ταινία της δημιουργού, You Were Never Really Here (2017), είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα για την ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ και είχε ισοβαθμήσει σε σενάριο με το Killing of a Sacred Deer του Γιώργου Λάνθιμου στις Κάνες, καθιστώντας την επιστροφή της στο προσκήνιο ιδιαίτερα αναμενόμενη.